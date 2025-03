Aitana posa casi sin nada de ropa en su pecho y causa una revolución con su belleza

Aitana ha comenzado el año con noticias explosivas. En enero de 2025, la cantante anunció que está trabajando en su cuarto álbum de estudio. Unos días después, Aitana estrenó Metamorfosis, el documental que muestra su vida cotidiana, tanto los buenos como los malos momentos.

A los días de su estreno, la artista publicó una serie de fotografías en Instagram bajo la descripción: “1 semana de mi docuserie Metamorfosis en Netflix he recibido muchos mensajes de amor… de familia, compañeros, personas que no conozco pero que me han escrito cosas tan bonitas. Gracias por acompañarme en este viaje, a todos”.

Esta fue otra de las fotografías de Aitana que despertó una revolución en Instagram. Foto: Instagram.

Aitana reunió varias fotografías. Entre ellas se la puede observar posando frente a su ordenador o desde una cama XXL. La artista también se mostró con amigos, ensayando en el escenario o degustando platillos con un aspecto algo extraño. Pero lo que llamó la atención fueron sus fotografías con looks reveladores.

La belleza de Aitana es indiscutible y su fotografía de Instagram es una gran prueba de ello. En la imagen, se puede observar a la española posando frente a un espejo sin nada de ropa sobre su pecho. Pero ella cubrió un poco con su larga cabellera, la cual tiene algunas extensiones de color azul.

La fotografía de Aitana que dio de qué hablar

Aitana tiene 25 años. Foto: Instagram.

Aitana es una de las artistas más escuchadas y queridas de España. Por eso no es de extrañar que su publicación se llenara de comentarios positivos. Un seguidor comentó: “Es muy difícil hacer lo que ella ha hecho y más aún sabiendo toda la gente que la conoce. No todo el mundo se muestra vulnerable y saca su versión más sincera y tan de corazón, vales oro Aitana, nunca dejes de brillar”.