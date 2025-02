Aitana posa en bikini e impacta con su figura de reloj de arena

Aitana es una estrella que no teme posar en bikini y mostrar su figura. Las últimas semanas han sido algo intensas para ella ya que ha estrenado un documental en Netflix llamado Metamorfosis. Sin embargo, su agenda repleta de eventos no ha impedido que disfrute de las altas temperaturas y use sus mejores bikinis.

La estrella con más de 4 millones de seguidores en Instagram ha publicado una fotografía que deslumbró a todos. En ella, Aitana posa de costado y con una bikini frente a un espejo. Gracias a esto se puede observar su cintura diminuta, abdomen marcado y plano, y brazos estilizados.

La fotografía de Aitana en Instagram

Aitana se dio a conocer luego de su participación en Operación Triunfo. Foto: Instagram.

La artista compró una casa en Miami y vive allí por cuestiones laborales. Por este motivo, Aitana publicó la fotografía con la descripción “miami siempre tan azul”. Rápidamente, la publicación de Instagram se llenó de likes y comentarios halagadores destacando su figura y talento.

En las últimas horas, Aitana fue tendencia. Tras el estreno del documental de Netflix, Aitana reveló que sufre depresión desde noviembre de 2024. El diagnóstico llegó a sus manos cuando estaba terminando de grabar el documental y, desde entonces, la artista asiste a tratamientos para mejorar.

Aitana tuvo el segundo puesto en Operación Triunfo. Foto: Archivo.

Después comentó que atraviesa un momento feliz y tranquilo, aunque no sabe dónde estará dentro de un año. Ella admitió que le cuesta trabajo pensar en su futuro ya que la vida da tantas vueltas que nunca se sabe qué es lo que sucederá. Sin embargo, ella sí sabe que quiere disfrutar de sus logros y vida profesional.