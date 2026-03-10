No las tires: aprendé a desinfectar tus botellas de plástico con vinagre y arroz

Es importante la limpieza de las botellas que se usan diariamente para hidratarse. La clave está en el vinagre y el arroz.

Las botellas de plástico se usan cada vez más, sin embargo no muchos prestan atención a su limpieza. Con el uso diario aparecen olores persistentes y una capa viscosa en el fondo, incluso hongos por la humedad. Limpiarlas es fácil.

Limpieza de las botellas Muchas veces el detergente común no llega a los rincones del fondo o no logra desinfectar todo por completo. Para hacer este trabajo de manera correcta existe un truco casero infalible que combina limpieza mecánica y química con ingredientes que todos tienen en su alacena.

Por un lado se combina vinagre blanco, que actúa como un desinfectante natural y se añade arroz que actúa como un “cepillo interno”. El primero tiene ácido acético que ayuda a disolver residuos de sarro y elimina bacterias neutralizando malos olores. Mientras que el arroz crudo se agita dentro de la botella y los granos funcionan como un abrasivo suave que desprende la suciedad adherida a las paredes donde la esponja no llega.

Paso a paso:

En primer lugar, se coloca un puñado de arroz crudo dentro de la botella vacía. Añadir una parte de vinagre blanco y una parte de agua tibia. Añadir después una gota de detergente lavavajillas. Tapar la botella y agitar con fuerza durante un minuto en todas las direcciones.