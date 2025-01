Nati Jota enamora a sus admiradores con un nuevo álbum desde la playa

Antes de trabajar en OLGA, el canal de streaming que encabeza Migue Granados, Nati Jota estuvo Luzu TV, el que lidera Nico Occhiato. "No me fui mal para nada, y mi salida no tuvo que ver particularmente con cuestiones de plaga", contó, meses atrás, a Ángel de Brito.

Y agregó: "Fue un todo. Había algo de la dinámica, de los temas, de los que hablábamos y del programa que me hacía sentir que ya había dado todo lo que podía dar ahí. Entonces, la motivación y el desafío sentí que estaban resueltos”.

“Tampoco es que decía: ‘Ay, bueno, pero me pagan una fortuna’... Igual, nunca me guié por la plata a la hora de elegir un trabajo. Me sentía cómoda, pero ya había dos cosas que...", explicó Nati Jota.

Luego, indicó: "Me costó mucho tomar la decisión porque en ese momento Luzu era el único canal de streaming, y me preguntaba qué vendría después de eso. En ese momento no pensaba en otro canal al que le fuera tan bien".

En Instagram, Nati Jota es muy activa. Ahora subió un nuevo álbum de fotos desde la playa, desde donde están realizando las transmisiones de su programa, y enamoró a más de uno de sus admiradores.