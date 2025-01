Eva Longoria posa en bikini y sube la temperatura en Instagram

El 2024 fue un año repleto de desafíos para Eva Longoria. Este estuvo marcado por el estreno de su libro de cocina, su participación en la serie Only Murders in the building, apariciones en alfombras rojas y charlas de empoderamiento para mujeres. El año de Eva Longoria contó con múltiples actividades.

Por eso, la artista decidió tomarse unos días y visitar un lugar paradisiaco alejado de las cámaras y la ciudad. Eva Longoria compartió unas fotografías en Instagram en las que se puede apreciar un lugar con altas temperaturas y extremadamente tranquilo. Pero lo que llamó la atención fueron las fotografías de Eva en bikini.

La fotografía que subió la temperatura en Instagram

La fotografía que Eva Longoria publicó. Foto: Instagram.

La estrella posa en un conjunto azul que le sienta espectacular. A pesar de tener 49 años y un hijo, Eva Longoria conserva una figura alucinante. Esto se debe a que es una mujer comprometida con su entrenamiento y practica diferentes actividades. De hecho, la estrella comentó en una entrevista que inició clases de pádel y que las disfruta muchísimo.

La artista también se mostró relajada junto a su hijo, esposo y otros familiares. Sin duda, Eva está disfrutando de sus vacaciones al máximo ya que en casi todas las fotografías se la ve sonriendo. Esto es importante para que comience su 2025 llena de energía y con ganas de cumplir todos sus objetivos.

La vista de Eva Longoria desde su casa de vacaciones. Foto: Instagram.

El 2025 será un año repleto de proyectos ya que Eva Longoria se ha convertido en la embajadora de Marbella gracias a Fitur, una iniciativa enfocada en impulsar buenas prácticas en el sector turístico, y es la nueva cara de Nescafé. También le dará más oportunidades a otros proyectos como actriz luego de su éxito con Only Murders in the building.