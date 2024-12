A sus 49 años, Eva Longoria muestra su figura ultra curvilínea con un vestido

Eva Longoria es una mujer que sabe cómo llamar la atención. A donde quiera que vaya, la estrella se lleva cientos de halagos por su belleza y figura repleta de curvas. Cada vez que Eva llega ocasiona un revuelo y que deja a todos preguntándose cuál será su secreto para lucir así de perfecta a los 49 años.

Eva Longoria asistió al Festival Internacional de Cine del Mar Rojo. Este es un evento que se inauguró en 2019 y que se celebra en el oeste de Arabia Saudita. El festival expone las últimas tendencias en cine, como también los últimos talentos emergentes de dicho país y del mundo.

Las fotografías de Eva Longoria

Eva Longoria tiene un hijo. Foto: Instagram.

Eva Longoria fue invitada por su trayecto en la industria. Su nombre se volvió popular luego de interpretar a Gaby Solís en Amas de casa desesperadas y ahora ha destacado por su papel en Only Murders in the building. La estrella no desaprovechó la ocasión y llevó un vestido igual de brillante que su carrera.

Ella escogió un modelo que acentuó su cintura ultra pequeña y dejó al descubierto sus hombros y brazos. A pesar de su edad, Eva Longoria no ha dejado que el paso del tiempo sea un problema para su belleza y figura. Con tan solo echar un vistazo a la fotografía podrás notar que Eva pasa por su mejor momento.

Eva Longoria quiere hacer una secuela de Amas de casa desesperadas. Foto: Instagram.

En algunas entrevistas, Eva Longoria ha comentado que durante su infancia la llamaron fea. Pero con el paso del tiempo aprendió a amarse y aceptar sus raíces mexicanas. Esto fue clave para que Eva llegue hasta donde está ahora y colabore con marcas populares como L´Oréal.