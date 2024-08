Marca tus bíceps con este sencillo ejercicio

El bíceps es uno de los músculos del tren inferior y que muchos quieren marcar. Sin embargo, algunos deportistas tienen problemas para hacer crecer este músculo. Esto se debe a que no escogen los ejercicios correctos, sobre entrenan los músculos o que descuidan su alimentación.

El error más común entre los deportistas es que arman sus rutinas con ejercicios que generan un mismo estímulo en el músculo. Pero deberías hacer justo lo contrario y utilizar ejercicios que trabajen de diferentes maneras un mismo músculo. Uno de los errores más comunes se ve en las rutinas para bíceps.

Se recomienda complementar el ejercicio con una alimentación alta en proteínas. Foto: Archivo.

El ejercicio perfecto para bíceps

David Marchante explicó para Men´s Health: “Si queremos centrarnos en la zona superior del bíceps y notar un trabajo espectacular, uno de mis ejercicios favoritos es el trabajo de curl bayesian. Es un ejercicio que realizamos con doble polea en el que lo que buscamos es hacer un trabajo de curl de bíceps, pero manteniendo el hombro en extensión.”

Luego siguió explicando que no hace falta inclinarse demasiado y que el ejercicio se puede realizar parado. El curl de bayesian es perfecto para trabajar los bíceps pero no verás resultados sino alternas los ejercicios de tus rutinas. Si no sabes qué ejercicios sumar, aquí te van algunas ideas.

Intenta hacer lso ejercicios al fallo. Foto: Archivo.

El curl de banco predicador, el curl de bicep con mancuernas, el curl de bicep tradicional con barra o curl de bicep desde la polea alta y con dos manos, son grandes alternativas. Recuerda que debes dejar descansar tus músculos al menos 48 horas para ganar fuerza y seguir con tu entrenamiento.