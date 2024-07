Julio llega con risas: los memes más divertidos de Julio Iglesias

En los últimos años, los memes han encontrado un hogar en las redes sociales, y el cantante Julio Iglesias ha sido el centro de un fenómeno único cada vez que se aproxima el mes que comparte su nombre.

Con el comienzo de julio este lunes, Internet se llena de memes que celebran con humor ingenuo esta fecha destacada en el calendario.

Plataformas como Twitter, Instagram, WhatsApp y Facebook se suman a los homenajes a julio, tanto el mes como el reconocido cantante español. Este último, en una entrevista con la revista "¡Hola!" en 2015, comentó sobre el tema, expresando su agrado por estas imágenes humorísticas.

"Me parecen simpáticos, siempre que no sean ofensivos", indicó. Además, dijo que se entera de ellos por las redes sociales y hasta sus amigos más cercanos se los envían. "De vez en cuando algún amigo me manda uno y muero de risa. No sé quién empezó con eso, pero es una historia divertida. He visto cosas un poco desagradables que no me gustaron, pero eso pasa siempre", añadió.

Los mejores memes de "Julio"