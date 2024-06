Quién es el nuevo novio de Eiza González

Eiza González es una de las latinas más bellas de la industria del cine de Hollywood. Desde hace un tiempo, la actriz está en el ojo de la prensa por su vida amorosa, dado que se confirmó su romance con el inglés Guy Binns. Si bien la actriz reveló que estaba soltera, ahora confirmó su nueva relación y se la puede ver feliz. La pareja fue vista en las calles de Londres y HOLA! México pudo capturar distintas imágenes.

Tanto Eiza como Guy Binns se los pudo ver felices, tomados de la mano y besándose en medio de la calle. Antes de ser descubierta con Binns, Eiza fue vinculada con el actor español Mario Casas, con quien fue vista en Italia.

Semanas atrás, comentó en sus redes sociales: “Para aclarar cualquier duda. Estoy soltera. Tengo amigos hombres también. No todo hombre que está cerca de mí es algo romántico. Seguiré teniendo amigos. Gracias. Buen día”, escribió en su perfil de X.

Eiza Gonzalez confirmó su romance junto a Guy Binns. Fuente: Hola! México.

¿Quién es Guy Binns, la nueva pareja de Eiza González?

Guy es un modelo y entrenador personal británico, quien estuvo en pareja durante 11 años con Eleonora Berlusconi, la hija del empresario y político Silvio Berlusconi. Tuvieron tres hijos: Riccardo, Flora y Artemisia. En mayo de 2022, Eleonara.

Por su parte, Eiza González cuenta con un listado de exparejas, previamente estuvo con Mario Casas, con quien estuvo unos meses. Antes, estuvo enamorada de Jason Momoa, pero no fue nada formal.

Timothée Chalamet fue otro de los amores de Eiza, a tal manera que los hallaron besándose en junio del 2020 en plenas vacaciones en México. Luego de un tiempo, la protagonista de Ambulance y Fast & Furious: Hobbs & Shaw fue vista junto al modelo Dusty Lachowicz.

Previamente, Eiza González tuvo una relación amorosa con Mario Casas, Calvin Harris y Maluma. Fuente: archivo.

Otros de los famosos con quien tuvo una historia amorosa son el jugador de la NBA Ben Simmons, el cantante Maluma, el productor y compositor Calvin Harris, o el actor D. J. Cotrona. Por último, se relacionó con Liam Hemsworth, con el que estuvo en 2013. Por lo tanto, el listado de los hombres que pasaron por su vida es extenso.

En una conversación que brindó a la edición americana de InStyle, la actriz reveló: "Cuando estoy enamorada, me enamoro profundamente (...) Y cuanto mayor me hago, es más difícil porque para mí no es un juego. Lo doy todo. No hago nada a medias".