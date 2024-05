La inteligencia artificial mostró cómo se vería Elvis Presley si siguiera vivo

Elvis Presley, conocido como "El Rey del Rock and Roll", fue una figura icónica en la historia de la música popular del siglo XX. Nacido el 8 de enero de 1935 en el estado americano de Mississippi, Presley comenzó a interesarse en la música de joven, aprendiendo de su entorno y de la cultura afro, hasta que dio inicio a su carrera musical en la década de 1950.

Presley saltó a la fama en 1956 con su primer sencillo "Heartbreak Hotel", seguido de una serie de éxitos como "Hound Dog", "Love Me Tender" y "Jailhouse Rock". Su estilo distintivo, que combinaba el rock and roll con influencias de la música country y el rhythm and blues, rápidamente lo convirtieron en una sensación en la industria y trascendió generaciones.

Además de su éxito en la música, Presley incursionó en el cine con gran éxito. A lo largo de su carrera, protagonizó más de 30 películas, incluyendo "Love Me Tender", "Jailhouse Rock" y "Viva Las Vegas". Estas películas no solo consolidaron su estatus como estrella de la pantalla, sino que también contribuyeron a su inmensa popularidad en todo el mundo.

En los últimos años, la vida de Elvis Presley inspiró a artistas y productores para crear nuevas películas. Tal como es el caso de Elvis, dirigida por Baz Luhrmann y estrenada en 2022. Con el protagónico de Austin Butler y Tom Hanks, la biografía del rey del rock volvió a dar de qué hablar. Asimismo, Sofia Coppola lanzó “Priscilla” hace un año, en la cual retrata la historia de vida de quien fue la joven esposa del cantante.

Así se vería Presley en la actualidad si siguiera vivo, según la IA. Foto: Hidreley

En las redes sociales, algunos artistas le siguen haciendo tributo al famoso cantante de los ’60. Gracias a la inteligencia artificial, el diseñador Hidreley mostró cómo se vería Elvis en la actualidad, si siguiera vivo a sus 88 años. “En un universo paralelo solo fueron a viajar, se alejaron del centro de atención durante años y decidieron volver. ¿Cuál conseguirías en el aeropuerto? Elvis, se fue a los 42 y volvió a los 88”, dijo, y el resultado impactó a sus seguidores por el increíble aspecto que tendría el cantante si siguiera vivo.