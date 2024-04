La inteligencia artificial diseñó la versión realista más atractiva y curvilínea de un personaje de videojuego

La combinación de inteligencia artificial y videojuegos está siendo frecuente en internet. Miles de internautas acuden a esta herramienta digital para saber cómo lucirían sus personajes favoritos en la vida real. Algunos juegos electrónicos cuentan con sus live action, pero otros no por lo que despierta cierta curiosidad en sus fans.

Uno de estos videojuegos es The king of the fighters. Este es un juego desarrollado por SKN Corporation. Esta misma compañía es la mente maestra detrás de otras entregas como SKN Heroines, Fatal Fury y Samurai Shodown, las cuales se han posicionado entre los juegos más descargados.

breviada KOF, y traducida como El rey de los luchadores. Foto: Archivo.

The king of the fighters relata la historia de un torneo de lucha llamado de la misma manera que el videojuego. Esta propuesta fue algo llamativa ya que un jugador podía escoger entre diferentes personajes de juegos anteriores como Fatal Fury, Art of fighting, Ikari Warriors y Psycho Soldier.

El objetivo de este juego es desarrollar torneos de lucha de 3 vs 3. Por lo tanto, cada uno debe escoger el personaje que crea oportuno para intentar que su equipo gane el desafío. Entre una de las opciones se encuentra Cutie Terry, una mujer que sabe luchar y que se considera un ícono en The king of the fighters.

Este es el retrato hecho por la inteligencia artificial. Foto: Archivo.

La IA tomó la esencia de este personaje de coletas rubias y atuendo rojizo y le dio vida. Los resultados lograron un nivel de realismo que podrían ser confundidos con una fotografía real. Las imágenes se publicaron en Instagram y lograron acumular más de 2500 likes. Esta es otra prueba de cómo la inteligencia artificial ha mejorado en el último tiempo.