Netflix: estas son las miniseries de menos de 10 capítulos que no te puedes perder

Netflix es una de las plataformas de streaming más conocidas en el mundo. Su catálogo tiene 3900 películas y 2000 series. Pero tantas producciones pueden hacer que te marees un poco y no sepas qué ver. Sin embargo no debes preocuparte, si estás buscando una miniserie, puedes seguir leyendo.

Las mini series de Netflix que querrás ver

Si aún no has visto Engaños, no puedes perder más tiempo. Esta serie tiene solo 8 capítulos de entre 55 y 35 minutos. Esta es la historia de Maya, una mujer que debe luchar con la pérdida de su marido pero algo extraño comenzará a atormentarla. Tras instalar una cámara de seguridad en su hogar ve que su hija ha conversado con una persona que conoce muy bien.

No te pierdas el tráiler de Engaños

Forst es una miniserie de Netflix que relata la historia de un detective con grandes problemas debido a sus métodos ortodoxos. Así conoce a un periodista con el que se asocia para resolver crímenes pero bajo sus propios términos. Esta serie tiene seis episodios de 45 minutos.

Echa un vistazo al tráiler de esta serie

Un cuento perfecto es el plan ideal si quieres ver una historia de amor. Margot y David son personas de mundos completamente diferentes. Ella vive una vida de lujos mientras él tiene tres trabajos para poder pagar sus cuentas. El destino los unirá para que aprendan sobre el amor. Un cuento perfecto tiene 5 capítulos de 35 minutos.

El tráiler de Un cuento perfecto

Machos alfa es una comedia española. Esta miniserie cuenta la historia de cuatro amigos de 40 años. En tiempos anteriores eran conocidos como machos alfa pero ahora sus puestos están amenazados. El siglo XXI ha traído nuevas reglas que parecen no encajar con la personalidad de estos cuatros hombres.

El tráiler de Machos alfa