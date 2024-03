Salma Hayek se atreve a lucir un escote revelador en público

Salma Hayek no deja de estar presente en la escena, tanto en cine y televisión, como en los festivales de moda más importantes a nivel mundial. A sus 57 años, la diva sigue luciendo como una diosa en cada alfombra roja.

Es más, la actriz que supo interpretar a Frida pasó por la Semana de la Moda en París, causando furor entre los íconos de la moda por su look de Balenciaga. Pero, un día antes, Salma también llegó a otro evento, impactando a sus seguidores con su atrevido outfit.

“Anoche en el show de otoño invierno 2024 de Alexander McQueen para ver al nuevo director creativo, Seán McGirr”, escribió Salma en su cuenta oficial de Instagram, donde compartió fotos del atuendo diseñado por John Nollet, que estaba compuesto por un traje negro, con un top brillante y escotado en el centro.

Salma fue al show otoño invierno de Alexander McQueen. Foto: Instagram @salmahayek

“Si pudiera describir un amanecer, sería solo contigo!!!”; “Salma, que bien te sienta el color negro, amiga”; “Se tomó el elixir de la eterna juventud”; “I'm not sure about the outfits in the front row”; “Breathingly beautiful as always”, “Most beautiful girl of the world”; “Holaaaaa Salma Hayek; fantástica amiga”, escribieron sus seguidores de Instagram.

La actriz lució un traje de John Nollet. Foto: Instagram @salmahayek

Mira el video de Salma Hayek