Recostada, Salma Hayek presume sus encantos y deja a todos boquiabiertos

Salma Hayek, la talentosa actriz y productora mexicana, ha dejado una huella indeleble en la industria del entretenimiento con su impresionante carrera y sus papeles memorables en la pantalla grande. Nacida el 2 de septiembre de 1966 en Coatzacoalcos, Veracruz, Hayek comenzó su carrera en México antes de conquistar Hollywood con su belleza, carisma y talento actoral.

Uno de los papeles más importantes en la carrera de Salma Hayek fue el de Frida Kahlo en la película biográfica "Frida" (2002), que no solo le valió aclamación crítica, sino también una nominación al Premio de la Academia como Mejor Actriz. Su interpretación magistral de la icónica pintora mexicana la consolidó como una fuerza a tener en cuenta en la industria cinematográfica.

Además de "Frida", Salma Hayek ha protagonizado una variedad de películas aclamadas, incluyendo "Desperado" (1995), "From Dusk Till Dawn" (1996), "Once Upon a Time in Mexico" (2003), y "Grown Ups" (2010), entre otras. Su versatilidad como actriz le ha permitido interpretar una amplia gama de personajes, desde heroínas hasta villanas, con igual maestría y convicción.

Salma Hayek presume su manicura y pedicura. Foto: Instagram @salmahayek

Además de su trabajo como actriz, Salma Hayek también ha incursionado en la producción cinematográfica, estableciendo su propia compañía productora, Ventanarosa Productions. Como productora, ha sido responsable de proyectos como "Frida" y "Ugly Betty", una exitosa serie de televisión que le valió un Premio Globo de Oro como Mejor Actriz en una Serie de Televisión - Comedia o Musical.

Salma Hayek no solo ha dejado una marca indeleble en la industria del entretenimiento con su talento y versatilidad, sino que también ha sido una voz destacada en la lucha por la representación y la igualdad en Hollywood. Su influencia como actriz, productora y defensora de causas sociales la ha convertido en un ícono moderno del cine y una inspiración para muchas personas en todo el mundo.