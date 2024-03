No lo hagas: este es el tiempo máximo que un perro o gatos pueden estar solos en casa

Una mascota es una gran responsabilidad ya que debes prestar atención a su seguridad, salud y alimentación. Ellos requieren de actividad física diaria y compañía constante. Pero a veces, sus dueños no pueden estar presentes todo el tiempo ya sea porque deben trabajar, asistir a reuniones o algunos planes.

Un perro tiene que exponserse a luz solar por lo menos dos horas. Foto: Archivo.

Antes de adoptar a una mascota tienes que considerar cuánta disponibilidad de tiempo tendrás para cuidar a tu perro o gato. Si no dispones de mucho tiempo, es recomendable que no adoptes una mascota. No basta sacarlo a pasear unas cuantas veces al día, ellos necesitan a su dueño presente.

Esto es lo que debes saber sobre tu mascota

Si tu mascota pasa demasiadas horas solo experimentará tristeza, soledad, aburrimiento y ansiedad. La falta de compañía afectará su ánimo y es posible que resulte en depresión. Además, la soledad despertará comportamientos agresivos u otros como ladridos y llantos diarios.

El agua y alimento de un perro se debe renovar diariamente. Foto: Archivo.

Por esto es importante que todos conozcan cuál es el máximo de horas que un perro o gato puede estar solo en casa. Según la Ley de Bienestar Animal una mascota puede quedarse sin supervisión durante tres días pero para los perros esto es diferente, ellos pueden estar solos por 24 horas.

Pero esto no es del todo cierto. Un perro adulto no puede pasar más de seis horas sin vigilancia ya que necesita alimento, agua, exponerse a la luz solar y hacer sus necesidades. En el caso de los cachorros es más restringido. Estos pequeños animales no pueden estar solos más de dos horas.