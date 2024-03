La carrera de Shakira es un viaje impresionante que ha dejado una huella imborrable en la industria musical a nivel mundial. Desde sus humildes comienzos en Barranquilla, Colombia, hasta convertirse en una de las artistas más icónicas y respetadas de la música latina y pop, Shakira ha demostrado su talento, versatilidad y pasión a lo largo de los años.

Con una voz única y una habilidad innata para fusionar géneros musicales como el pop, el rock, el reggae y la música latina, Shakira ha cautivado a audiencias de todo el mundo con su música innovadora y su carisma magnético. Su primer álbum de estudio, "Magia", lanzado en 1990, marcó el inicio de una carrera meteórica que la llevaría a la fama internacional con éxitos como "¿Dónde Estás Corazón?" y "Estoy Aquí".

A lo largo de los años, Shakira ha continuado evolucionando y reinventándose a sí misma, explorando nuevos estilos y colaborando con artistas de renombre mundial. Su álbum "Laundry Service", lanzado en 2001, la catapultó a la fama global con hits como "Whenever, Wherever" y "Underneath Your Clothes". Desde entonces, ha seguido lanzando álbumes exitosos como "Fijación Oral, Vol. 1", "Oral Fixation, Vol. 2" y "El Dorado".

En cuanto a sus recientes lanzamientos, Shakira sigue demostrando su relevancia y talento en la escena musical. Su último álbum de estudio, "El Dorado", lanzado en 2017, incluyó éxitos como "Chantaje" y "Me Enamoré", que se convirtieron en himnos internacionales y recibieron elogios de la crítica y el público.

Lucien Leon Laviscount abrazó a Shakira. Foto: Instagram @shakira

Además, Shakira ha seguido lanzando sencillos exitosos y colaborando con artistas de renombre mundial. Su más reciente sencillo, "Don't Wait Up", lanzado en 2021, es una muestra de su habilidad para reinventarse y seguir siendo relevante en la industria musical.