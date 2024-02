Yanet García muestra de más y su Instagram se llena de corazones

Ser catalogada como “la chica del clima” puede abrirte las puertas a un mundo de oportunidades. Desde ser reconocida a nivel internacional hasta ser una prometedora actriz de cine y televisión. Yanet García es la prueba viviente de ello.

La mexicana que creó su propia agencia de modelaje y que, paralelamente, entrenaba y se presentaba en castings, supo sacarle provecho a cada oportunidad en la pantalla chica hasta triunfar en la cima. Un día, recibió la llamada que le cambiaría su vida: empezaría a presentar el clima en un famoso programa de noticias.

Al ver su talento frente a la cámara, otros programas de noticias quisieron que García trabajara para ellos. Así pasó a dos noticieros y magazines más. En un momento, la diva estaba tan bien posicionada como influencer fitness y de belleza que decidió dejar la televisión, por un tiempo, para dedicarse a fondo a sus proyectos.

Desde entonces, Yanet brilla frente a la cámara, pero de las redes sociales. En Instagram, la estrella de 33 años suma casi 15 millones de seguidores que están al tanto de cada nueva publicación que realiza, donde presume sus encantos sin tapujos. Es más, en su más reciente posteo, la actriz modeló su figura con un conjunto de lencería rosa, causando furor.

“No me definen las expectativas de la sociedad. Soy una mujer fuerte e independiente que crea el suyo propio; gobierna y escribe su propia historia”, escribió Yanet en la leyenda del posteo. “Mi amiga es una CHINGONA”; “Te ves increíble”; “And I’m so proud of you”; “Eres la más hermosa, bebecita”; “Wow beauty”; “hermosa!”; “Princess”; “Guapísima”; “Wonderful woman”; “So gorgeous”, le respondieron sus seguidores.