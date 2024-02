Así suena la nueva colaboración entre Thalía y Ángela Aguilar

Dos reinas latinas se juntaron para hacer lo que saben hacer: música. A pesar de la diferencia de edad, y de estilos, supieron crear una canción que ya da mucho de qué hablar. Se trata de Thalía y Ángela Aguilar, dos cantantes latinas que brillan en escena cada vez que interpretan un tema en vivo.

Con un video de pocos segundos de duración, Thalía anunció en Instagram su próximo lanzamiento. “TROCA. 08 DE MARZO @angela_aguilar_”, escribió la actriz de “Marimar” en sus redes. Por su parte, la más joven de la dinastía Aguilar subió ese fragmento en sus historias temporales, con mucho entusiasmo.

Al enterarse de la noticia, sus fanáticos de Instagram le escribieron: “Un día antes de mi cumple. Regalazo de cumple, mi Thali!”; “Creo que ya es mi favorita”; “Ya que salgaaa!!”; “Ya estoy amando esta canción”; “Esa voz de Ángelaaaa”; “Qué bonito cantas mi Thali. Mucho éxito”; “ese par de trocas van a estar imparables!”; “Lo que lances será éxito total”; “Ya la estoy amando”; “Woooow. Reinas”.

Cómo es la nueva canción de Ángela Aguilar y Thalía

El fragmento revelado, parece ser de los primeros segundos de “Troca”. Se puede escuchar un arpegio de guitarra, y la voz de Thalía cantando: “Ya me vi contigo, juntitos los dos. Sé que lo has pensado, no digas que no”. Luego, entra Ángela Aguilar, acompañada de un contrabajo y la guitarra al ritmo de una ranchera, diciendo: “Súbete a mi troca”.