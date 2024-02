Todo lo que lleva en el bolso Ángela Aguilar

Ángela Aguilar es una de las principales artistas icónicas de la actualidad. La diva combina como nadie el talento, la herencia cultural y el carisma juvenil. Como parte de la reconocida dinastía de la música mexicana, su legado familiar le ha brindado una plataforma desde una edad temprana, pero es su habilidad innata para interpretar y renovar el género de la música ranchera lo que la ha convertido en un ícono para las nuevas generaciones.

Con una voz poderosa y emotiva, Ángela ha cautivado a audiencias de todas las edades, ganando el reconocimiento tanto en México como a nivel internacional. Su estilo fresco y contemporáneo ha revitalizado la música ranchera, atrayendo a un público joven y diverso.

Además de su talento musical, Ángela Aguilar es una figura inspiradora para muchos debido a su compromiso con sus raíces culturales y su defensa de temas sociales relevantes. Es por ello que la hija de Pepe Aguilar ya cuenta con más de 9 millones de seguidores en Instagram que están pendientes a cada uno de sus proyectos y declaraciones públicas.

Ángela tiene 20 años. Foto: Instagram @angela_aguilar_

Esta vez, la intérprete de "Qué Agonía" tuvo una colaboración con la revista Vogue, que le dio el espacio para revelar qué es lo que lleva en su bolso, llamando la atención de millones de fanáticos alrededor del mundo. "Ángela Aguilar estrenó su nuevo álbum atemporal, #Bolero, y nos reunimos con ella para ver todo lo que trae en su bolso. Desde el pañuelo con el que protege su garganta y hasta un regalo muy especial que carga para obsequiar a sus fans. Descubre el video completo en nuestro link en bio", escribieron en el Instagram oficial de la famosa revista.

Mira el video de Ángela Aguilar

En el video, que cuenta con más de un millón de visualizaciones, la cantante reveló: “Me gustó este bolso porque soy como una mamá muy joven, pero no tengo hijos. Entonces tengo miles de cosas acá adentro y me cabe muchísimo”. Enseguida, se puede ver que va sacando, uno por uno, los objetos que no pueden faltar en su bolso, como lo son su celular, sus tres airpods -por si se descargan de tanto escuchar música-, aspirinas para combatir el dolor de cabeza, su cartera roja que atrae prosperidad, su perfume propio, gel antibacterial, un peine para el cabello y maquillaje. Al finalizar, la más chica de los Aguilar aseguró: "Si pudiera, llevaría a su perro Gordo en su bolsa".