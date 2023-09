Jennifer Lopez acapara miradas con sus nuevas fotos en ropa interior

Jennifer Lopez o JLo es una actriz y cantante estadounidense con una trayectoria espectacular en el mundo de la fama y la moda. La artista, que se destaca por su gran estilo y belleza física, compartió en sus redes sociales unas fotografías en donde luce un conjunto de lencería de una reconocida marca italiana.

JLo es una artista latina reconocida a nivel mundial. Fuente: @jlo

Jlo publicó un álbum de fotos en su cuenta oficial de Instagram que se robó millones de likes. Una vez más, la empresaria estadounidense lució la hermosa figura que mantiene a sus 54 años. Además, acompañó las fotografías con una descripción que decía “When it feels right… nothing else matters” (Cuando se siente bien… nada más importa).

En sus fotos, Jennifer Lopez posa un conjunto de dos piezas que resalta su hermoso cuerpo y su belleza natural. Anteriormente, la artista ha compartido a con fans sus rutinas favoritas de gimnasio y boxeo, junto a algunas de sus dietas que la ayudan a verse espectacular a sus 54 de años.

Su última actuación fue en The Mother de Netflix. Fuente: @jlo

Jlo volvió locos a todos posando en una habitación con un set de lencería negro que tiene detalles blancos bordados en amas partes. Además, la estrella acompañó este look con una bata de seda que casi deja caer en todas sus fotos. Como siempre, Jennifer llevaba un maquillaje natural y una melena rubia espectacular.

La colaboración de Jennifer con Intimissimi se puede conseguir a través de la página web de la reconocida marca de lencería italiana. El conjunto puede conseguirse por separado, por un lado, el brasier tiene un valor de casi 80 dólares, mientras que los panties del conjunto tienen una maravillosa rebaja de 9 dólares.