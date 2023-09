Con una gran sonrisa y celebrando la primavera, Domelipa recibió este gigantesco ramo de flores amarillas

Domelipa es una de las grandes celebridades de internet y en esta nueva oportunidad se pronunció frente al comienzo de la primavera y así fue el interesante análisis qué hizo la influencer vía Instagram sobre el análisis de fechas.

El video

"No entendí del Ecuador para arriba las flores amarillas se regalan el 21 de marzo y del Ecuador para abajo se regalan el 21 de septiembre en el sur, pero entendí? Entonces me van a llegar o no", se la oyó decir a Domelipa en uno de sus primeros videos de corta duración.

El después

Luego de pronunciarse ante sus más de 22 millones de followers en Instagram pidiendo sus 'flores amarillas', al ritmo del programa infanto juvenil, Floricienta. El día le sorprendió con una gran noticia...

Fuente: imagen - Instagram @domelipa.

le llegaron sus flores

a - ma - ri - llas

"Ay ay ay", reza la descripción qué Dome puso en uno de sus últimos posteos y lo acompañó con un extenso carrousel de fotografías en los qué se ve qué recibió una gigantesca cantidad de flores amarillas qué no dijo quién era el mensajero pero segun lo qué pudimos indagar se las mandó su amigo instagrammer, Diego Sariñana.

A pocas horas de haberlo subido el posteo cuenta con más de 1.1 millones de likes y miles de usuarios diciendo qué las flores eran hermosas y otros bromeando qué eran los mensajeros de aquel regalo.