Shakira baila al ritmo de la música y derrite la red

Desde sus humildes comienzos en Barranquilla, hasta su ascenso meteórico a la cima de la música mundial, Shakira ha dejado una huella indeleble en la industria del entretenimiento. Su combinación única de talento musical y habilidades de baile la ha llevado a convertirse en una figura icónica y admirada en todo el mundo. Recientemente, la artista compartió un video que causó una verdadera revolución.

El baile es un lenguaje universal y Shakira lo domina con un talento y una pasión incomparable. Desde sus primeros pasos en el escenario, sus movimientos han hablado con una claridad emocional que trasciende las barreras del idioma. Sus bailes cuentan historias de amor, empoderamiento y unidad e incluso conectan la audiencia a un nivel profundo.

Shakira tiene éxitos como 'Hips don't lie', 'Waka Waka', 'Monotonía', entre otros. Imagen de Instagram @shakira.

Hace unas horas atrás, Shakira se animó a utilizar su cuenta de Instagram para compartir un clip mostrando sus movimientos de baile y desató una oleada de comentarios por parte de sus fans. Esta vez, la cantante colombiana meneó las caderas y dejó ver movimientos con sus brazos al ritmo de 'Location' una canción de Dave y Burna Boy. Al parecer la artista se encuentra en una etapa de su vida llena de plenitud, así que lo demuestra moviendo su cuerpo.

Mira el video

La reacción de los usuarios no se hizo esperar, así que llenaron la publicación de 'likes', reacciones y comentarios dirigidos hacia la cantante de 'Monotonía'. Algunos fans se animaron a destacar sus movimientos de baile, otros hablaron de su belleza, mientras que otros se animaron a dejar saludos: "Like si a Shakira le sienta bien la soltería', 'Me gusta esta nueva Shakira. A veces necesitamos dejar ir gente que nos quiere apagar el brillo.', 'Esas caderas jamaaaas mienten', 'Shakira tiene el secreto de la juventud eterna'.