Toma aire antes de ver a Ángela Aguilar luciendo un atrevido atuendo en los Premios Juventud

La noche del jueves tuvo lugar la vigésima edición de los Premios Juventud en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan de Puerto Rico. En una noche cargada de música hispana, los mejores artistas latinos se lucieron tanto en el escenario como en la alfombra roja con looks de lo más llamativos.

Este fue el caso de Ángela Aguilar, la joven de 19 años que tuvo la oportunidad de ser anfitriona de los Premios, junto con Alejandra Espinoza y Dayanara Torres. Para la ocasión, la intérprete de “Ahí donde me ven” eligió lucir un atuendo de lo más estridente. Pues, llevaba una blusa grandes ojos turcos y transparencias en los brazos. Además, se puso un short de jean cubierto por una falda de tul negra.

El atuendo llamó la atención de todos los presentes, puesto que no se relaciona con los looks que suele lucir Ángela en este tipo de veladas, en las que elige prendas y colores inspirados en el regional mexicano. Sin embargo, esta vez, la hija de Pepe Aguilar quiso romper el patrón poniendo al amuleto turco como protagonista del look para protegerse del mal de ojo.

ÁNGELA AGUILAR TIENE 19 AÑOS. FOTO: INSTAGRAM @angela_aguilar_

“Premios Juventud, ya llegamos!!”, escribió la más chica de la Dinastía Aguilar en el posteo de Instagram donde presumió su atuendo. En seguida, sus fanáticos le dejaron saber su opinión respecto del look elegido en comentarios como los siguientes: “Love the top but probably could have had a better under skirt option”; “Eso!!!!”; “Una artista de verdad que si canta en vivo. Eres increíble, te amo”; “I lover her, but this is NOT it”; “Es el ojo que todo lo ve”; “Hermosa!”; “Belleza”; “La reina de la nocheeee”; “Espectacular”.

LA ARTISTA VISTIÓ UNA BLUSA DE OJOS TURCOS Y UN MINISHORT DE JEAN CUBIERTO POR UNA FALDA DE TUL. FOTO: INSTAGRAM @angela_aguilar_

La presentación de Ángela Aguilar en los Premios Juventud

Luego de tener el placer de ser la anfitriona destacada de la noche, Ángela pudo interpretar una canción en vivo frente a las grandes estrellas latinas. “Piensa en mí” fue la canción que la artista cantó en los Premios Juventud, emocionando a todo el mundo con su performance que contaba con un piano de fondo.

Mira el video