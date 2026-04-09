Los lentos que hicieron historia: las canciones que todos bailaron y nadie olvida

Los lentos que marcaron una generación: los temas que sonaban en todos los boliches. Nadie se olvida de estas canciones.

Fueron parte de la historia. Los lentos marcaron generaciones enteras, sobre todo entre los años 70, 80 y principios de los 90. Eran el momento más esperado en boliches y fiestas, donde la pista bajaba el ritmo y todo cambiaba: canciones, miradas, nervios y primeras historias de amor. Nadie quería quedarse afuera de ese instante.

Lentos que no se olvidan: las canciones que más sonaban En los bailes y discotecas, los lentos no eran una pausa. Eran el centro de la noche. Mientras sonaban, se formaban parejas y se rompía el hielo en segundos. Según crónicas de la noche, este momento definía quién conectaba con quién y quién se quedaba mirando desde el costado.

lentos 2 En los años 70 y 80, los DJs elegían cada tema con cuidado. No había tecnología digital. Todo se hacía con vinilos y oído. La música debía mantener una línea emocional. Un error podía vaciar la pista en minutos.

Entre los temas más recordados aparece “Conociéndote” de Banana (1971), un clásico de los lentos argentinos. También sonaban baladas internacionales que dominaban la pista, como las de Earth, Wind & Fire o U2, Air Supply, Bee Gees, que ayudaban a crear ese clima íntimo.

Embed - Conociendote En los 80, el rock nacional también se metió en ese momento. Bandas como Soda Stereo lograban que el paso del lento al ritmo movido fuera natural. Canciones como “Cuando pase el temblor” marcaban ese cambio dentro de la misma noche.