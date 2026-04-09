Hallan bajo el mar restos de una maravilla perdida y sorprende a la arqueología

Restos gigantes bajo el mar revelan secretos de una maravilla antigua. Egipto vuelve al centro de la historia con este descubrimiento.

Salió a la luz tras siglos. En el fondo del mar Mediterráneo, frente a las costas de Egipto, un equipo de arqueólogos encontró piezas del legendario Faro de Alejandría. El hallazgo revive una de las siete maravillas del mundo antiguo y abre una nueva etapa en el estudio de una obra que marcó la historia.

Faro de Alejandría: una maravilla antigua El descubrimiento incluye 22 bloques de gran tamaño que formaban parte de la estructura original. Estas piezas estaban sumergidas en el puerto oriental de Alejandría. Algunas pesan entre 70.000 y 80.000 kilos, lo que muestra la magnitud de la construcción.

maravilla El trabajo se realiza dentro del proyecto PHAROS. Participan el Centre National de la Recherche Scientifique de Francia, el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto y la Fundación Dassault Systèmes. El objetivo es escanear cada fragmento y lograr una reconstrucción digital precisa.

Entre los restos hay dinteles, jambas, umbrales y losas. Estos elementos formaban parte de la entrada del faro. La estructura combinaba técnicas egipcias y griegas, lo que refleja el cruce cultural de esa época.

Aunque las ruinas ya se habían detectado en 1968, la exploración tomó fuerza en 1994. El arqueólogo Jean-Yves Empereur lideró una misión que registró más de 3.300 objetos, como esfinges, columnas y bloques de granito.