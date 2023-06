Respira profundo para ver la foto de Billie Eilish en bikini que elevó la temperatura de las redes

Billie Eilish es una de las artistas más influyentes para la generación Z, sobre todo, por su música. Es que la cantante saltó a la fama a sus cortos 14 años al interpretar “Ocean Eyes”, compuesta por su hermano Finneas y, poco a poco, fue componiendo sus propios temas para expresar su sentir como adolescente que descubre el amor, el desamor, los problemas de salud mental y las injusticias del mundo.

Con su dulce voz, Billie ha cautivado a los oyentes de distintas generaciones, llegando al tope de las listas. Su primer álbum de estudio, que llevó el nombre de “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” (2019) arrasó en las premiaciones más importantes de la industria, como en los premios Grammy de 2020, donde ganó como “Álbum del Año” y “Mejor Álbum Vocal de Pop”. Además, el sencillo “Bad Guy” se llevó la estatuilla por “Canción y Grabación del Año”.

En 2021, Billie dejó atrás el pop oscuro e incursionó en otros géneros para cada uno de los temas que formaron su segundo material discográfico “Happier Than Ever”. Precisamente, en la canción que lleva le da el nombre al álbum, la artista estadounidense fusiona la balada con el punk pop característico de comienzos de los 2000. Luego, otras obras como “Billie Bossa Nova” mezcla el pop y el estilo brasileño.

Con sólo 21 años, Eilish ha demostrado su talento a nivel vocal y musical, al tocar el piano y la guitarra en compañía de su hermano y productor. Es por ello que cada una de sus creaciones se vuelve tendencia al momento del lanzamiento. Lo mismo sucedió con “Never Felt So Alone”, su última colaboración con Labrinth, conocido por componer el soundtrack para “Euphoria” (2019).

BILLIE EILISH DISFRUTA DEL SOL VERANIEGO. FOTO: TWITTER

Billie Eilish conquista las redes con una foto veraniega

Sin embargo, la música no es lo único que hace que el mundo hable de Billie. Pues, su historia amorosa, vida personal y hasta su estilo llama la atención de sus fanáticos y del mundo del espectáculo. En los últimos días, la intérprete de “Bored” hizo estallar la red con un posteo de Instagram en el cual se mostró tomando sol mientras lucía nada más que una colorida bikini y unos lentes de sol negros.

BILLIE EILISH DEJÓ DE OCULTAR SU FÍSICO DETRÁS DE PRENDAS HOLGADAS DESPUÉS DE CUMPLIR 18 AÑOS. FOTO: TWITTER

La foto causó furor puesto que en pocas ocasiones Eilish se anima a mostrar su físico. Desde chica acostumbró a llevar prendas holgadas como sello de su estilo y para evitar que se la sexualice a una temprana edad. Y, cuando cumplió la mayoría de edad, la artista se fue animando a lucirse con vestidos y prendas más ajustadas. Es en ese contexto que las fotografías que subió hace unos días a Instagram sorprendieron a sus 109 millones de seguidores.