El "monstruo" de 11 metros que acecha en el mar argentino: el histórico hallazgo de una medusa gigante

Científicos argentinos descubrieron una medusa "fantasma" en las profundidades y causa sorpresa su gran tamaño.

El océano es uno de los lugares más desconocidos por el ser humano y alberga más vida que cualquier otro lugar de la Tierra. Y aunque parezca imposible conocer su totalidad, un hallazgo reciente de científicos argentinos nos acerca más a la vida acuática.

María Emilia Bravo, una científica argentina, lideró el equipo que descubrió y filmó una medusa gigante. El objetivo de la misión era investigar los ecosistemas de aguas profundas poco conocidas del Atlántico Sur, pero no esperaban encontrar una medusa "fantasma".

Mientras exploraban el fondo del océano, descubrieron una medusa gigante de 11 metros de largo y con una campana (parte superior) de 1.10 metros. Esta especie no posee los típicos tentáculos finos de otras medusas, sino que tiene cuatro brazos con forma de cintas anchas que la hace más extraña aún.

medusa gigante El extraño hallazgo se realizó en mar argentino. Archivo Es un animal sumamente interesante porque, además de su tamaño, tiene un aspecto sedoso y oscuro que le permite camuflarse en la oscuridad del océano.

Por qué se la conoce como medusa "fantasma" Se la conoce como la medusa “fantasma” porque al desplazarse con lentitud, sus brazos se mueven como sábanas flotantes o espectros. Y al no poseer estructuras rígidas y aparecer de forma completamente imprevista ante las luces sumergibles, simula un fantasma surgiendo de la nada.