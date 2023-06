A qué se dedica la hija mayor del famoso rapero Eminem

Hailie Jade Mathers es la primera de los tres hijos que tiene Marshall Bruce Mathers III, más conocido como Eminem. Es hija del rapero y de Kimberly Anne Scott, quienes eran compañeros de secundario y se fueron a vivir juntos siendo aún adolescentes.

Actualmente, Hailie tiene 27 años y 3,1 millones de seguidores en Instagram, red social que utiliza principalmente para interactuar con sus seguidores.

Eminem y su hija Hailie Jade, dos gotas de agua.

Otra razón que tiene la hija de Eminem para usar sus redes es para publicitar su nuevo trabajo. Y es que la joven lanzó su marca "Just a little shady", la cual utiliza como nombre de su podcast y de su nueva línea de ropa. Es por eso que muchas de sus imágenes en Instagram son de ella misma luciendo las prendas de su emprendimiento.

Hace algunas semanas salieron a la venta muchas prendas de su última colección, las cuales fueron publicitadas a través de su podcast. Los fanáticos la felicitaron y comenzaron a consultarle por los talles, los precios y hasta por envíos internacionales. La hija del intérprete de "Lose Yourself" y "Without me" publicó un video maquillándose y explicando las novedades de su nuevo trabajo.

"He estado trabajando en esto durante casi un año. Quise asegurarme que cualquier cosa que lanzáramos no sólo fuera súper cómoda y bonita, sino que también pudiera ser usada como una línea de ropa regular y no lucir sólo como mercancía… yo diseñé cada cosa que verán en el sitio", aclaró Hailie Jade Matters.

En cuanto al podcast, salió a la luz el año pasado. Allí, la joven habla de música, lifestyle y cultura en general. Ya tiene 38 episodios donde invita a otros famosos y les realiza entrevistas. Se puede ver por Youtube y escuchar por Spotify.

Hailie Jade Mathers, la hija de Eminem, y su nuevo trabajo.

Hailie Jade Matters se comprometió hace poco tiempo con su novio, Evan McClintock, quien la ayuda a modelar con las prendas de la marca. Se conocieron estudiando en la Universidad Estatal de Michigan, estado donde vive Eminem.

Lo que se sabe del joven hasta ahora es que se convirtió en empresario y que trabaja como ejecutivo en la empresa Scout, una compañía establecida en Royal Oak.