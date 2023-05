Cinthia Fernández posó para la cámara y deslumbró con un bellísimo look

Cinthia Fernández es muy activa en Instagram y diariamente llama la atención con lo que comparte. Si no es por sus dichos, es por las fabulosas prendas que elige para vestirse. Recientemente, lo hizo con una declaración sobre Wanda Nara.

Cinthia Fernández opinó de Wanda Nara

"¿Qué opinás que Wanda no ve a sus nenas?", le consultó un internauta. Fernández contestó: "No soy quien para juzgarla. No la conozco como madre, pero yo no podría estar tanto tiempo alejada porque las extrañaría".

"Soy culposa", admitió y añadió: "Y mucho menos si no tengo la necesidad de dinero. Si les faltara para comer, aguanto sufrir, pero si no me falta nada, ¡ni en pedo! Y menos a niñas pequeñas como mis hijas".

Cinthia Fernández junto a sus hijas

Además, le preguntaron "¿qué pensás de Wanda y el show de separada?". Sin pelos en la lengua, Fernández respondió: "Le creo tanto como que Icardi no pudo con la China".

Ahora, se llevó nuevamente todas las miradas pero lo hizo con uno de sus bellísimos looks. Cinthia posó para la cámara y con un pequeño video, enamoró a más de uno de sus miles de seguidores.