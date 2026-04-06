Receta de rosquillas con pocos ingredientes ¡y quedan increíbles!
Disfrutá esta receta de rosquillas caseras, doradas, esponjosas y perfectas para acompañar el mate en cualquier momento del día.
Esta receta de rosquillas es un clásico infalible de la cocina casera. Perfectas para la merienda o el desayuno, estas delicias fritas se destacan por su textura suave y su sabor delicado. Son fáciles de preparar, rendidoras y combinan ideal con un buen mate o café en familia.
Rinde: 20 porciones
Ingredientes
- 500 gramos de harina de trigo.
- 150 gramos de azúcar.
- 2 huevos.
- 100 mililitros de leche.
- 50 gramos de manteca.
- 10 gramos de polvo de hornear.
- 5 gramos de esencia de vainilla.
- 5 gramos de sal.
- Aceite cantidad necesaria para freír.
- Azúcar extra para espolvorear.
Paso a paso para crear unas rosquillas deliciosas
1- En un bowl, mezclá la harina, el azúcar, la sal y el polvo de hornear.
2- Agregá los huevos, la leche, la manteca derretida y la esencia de vainilla.
3- Formá una masa suave y homogénea.
4- Dejá reposar 20 minutos.
5- Estirá la masa y cortá en forma de rosquillas.
6- Calentá abundante aceite en una olla.
7- Freí las rosquillas hasta que estén doradas.
8- Retiralas y escurrilas sobre papel absorbente.
9- Espolvoreá con azúcar extra.
10- Serví tibias o frías.
De la cocina a la mesa
Esta receta de rosquillas es perfecta para disfrutar algo casero, simple y lleno de sabor. Su textura esponjosa por dentro y crocante por fuera las hace irresistibles. Podés aromatizarlas con ralladura de limón o naranja para darles un toque especial. Además, son ideales para compartir en reuniones o acompañar el mate de la tarde. Se conservan bien por un par de días en un recipiente hermético. ¡Nunca fallan!.