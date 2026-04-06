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Receta

Receta de rosquillas con pocos ingredientes ¡y quedan increíbles!

Disfrutá esta receta de rosquillas caseras, doradas, esponjosas y perfectas para acompañar el mate en cualquier momento del día.

Receta de rosquillas que parece de panadería

Receta de rosquillas que parece de panadería

Bon Viveur

Esta receta de rosquillas es un clásico infalible de la cocina casera. Perfectas para la merienda o el desayuno, estas delicias fritas se destacan por su textura suave y su sabor delicado. Son fáciles de preparar, rendidoras y combinan ideal con un buen mate o café en familia.

Rosquillas y mate una combinación perfecta
Es una receta muy antigua y popular

Es una receta muy antigua y popular

Rinde: 20 porciones

Ingredientes

  • 500 gramos de harina de trigo.
  • 150 gramos de azúcar.
  • 2 huevos.
  • 100 mililitros de leche.
  • 50 gramos de manteca.
  • 10 gramos de polvo de hornear.
  • 5 gramos de esencia de vainilla.
  • 5 gramos de sal.
  • Aceite cantidad necesaria para freír.
  • Azúcar extra para espolvorear.

Paso a paso para crear unas rosquillas deliciosas

1- En un bowl, mezclá la harina, el azúcar, la sal y el polvo de hornear.

2- Agregá los huevos, la leche, la manteca derretida y la esencia de vainilla.

3- Formá una masa suave y homogénea.

4- Dejá reposar 20 minutos.

5- Estirá la masa y cortá en forma de rosquillas.

6- Calentá abundante aceite en una olla.

7- Freí las rosquillas hasta que estén doradas.

8- Retiralas y escurrilas sobre papel absorbente.

9- Espolvoreá con azúcar extra.

10- Serví tibias o frías.

Receta de rosquillas para el mate
Esta receta es típica en muchas regiones.

Esta receta es típica en muchas regiones.

De la cocina a la mesa

Esta receta de rosquillas es perfecta para disfrutar algo casero, simple y lleno de sabor. Su textura esponjosa por dentro y crocante por fuera las hace irresistibles. Podés aromatizarlas con ralladura de limón o naranja para darles un toque especial. Además, son ideales para compartir en reuniones o acompañar el mate de la tarde. Se conservan bien por un par de días en un recipiente hermético. ¡Nunca fallan!.

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