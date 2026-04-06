Receta de rosquillas con pocos ingredientes ¡y quedan increíbles!

Esta receta de rosquillas es un clásico infalible de la cocina casera. Perfectas para la merienda o el desayuno, estas delicias fritas se destacan por su textura suave y su sabor delicado. Son fáciles de preparar, rendidoras y combinan ideal con un buen mate o café en familia.

Es una receta muy antigua y popular

1- En un bowl, mezclá la harina , el azúcar , la sal y el polvo de hornear .

2- Agregá los huevos , la leche , la manteca derretida y la esencia de vainilla .

4- Dejá reposar 20 minutos.

5- Estirá la masa y cortá en forma de rosquillas.

6- Calentá abundante aceite en una olla.

7- Freí las rosquillas hasta que estén doradas.

8- Retiralas y escurrilas sobre papel absorbente.

9- Espolvoreá con azúcar extra.

10- Serví tibias o frías.

Receta de rosquillas para el mate Esta receta es típica en muchas regiones. Imagen creada por IA - MDZ

De la cocina a la mesa

Esta receta de rosquillas es perfecta para disfrutar algo casero, simple y lleno de sabor. Su textura esponjosa por dentro y crocante por fuera las hace irresistibles. Podés aromatizarlas con ralladura de limón o naranja para darles un toque especial. Además, son ideales para compartir en reuniones o acompañar el mate de la tarde. Se conservan bien por un par de días en un recipiente hermético. ¡Nunca fallan!.