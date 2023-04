Karol G explotó contra una revista que editó sus fotos de más: "No me representa"

Karol G es una de las artistas latinas que ha llegado más alto con su música, mensaje, imagen y actitud. Fusionando géneros urbanos como el reggaeton, el pop y el trap, Carolina Giraldo Navarro conquistó los oídos de millones de personas a nivel internacional. Esto se vio reflejado con su último álbum, ‘Mañana Será Bonito’, el cual se posicionó en el primer puesto de las listas de Spotify y Billboard, entre otras.

Es tanto el furor por Karol G que la artista no para de recibir propuestas de trabajo, colaboraciones o invitaciones a programas y entrevistas exclusivas. Precisamente, este jueves, la cantante de 32 años estuvo en tendencia por haber figurado en la portada de la revista GQ, para la edición de México. Si bien la intérprete de ‘Provenza’ aprovechó dicha oportunidad para hablar de su carrera y dejar un mensaje de empoderamiento, finalmente todos estuvieron más enfocados en su imagen que en sus declaraciones.

KAROL G ES CONOCIDA POR MOSTRARSE AL NATURAL, SIN MUCHO FILTROS. FOTO: INSTAGRAM @KAROLG

Es que, para la sesión fotográfica, la “bichota” posó con mucha seguridad y sensualidad. Sin embargo, los editores de dicha revista eligieron editar de más cada imagen, hasta el punto de que Karol G pareciera otra persona. Por supuesto, los internautas notaron esto y no lo dejaron pasar en las redes, por lo que, horas más tarde, la propia cantante reaccionó.

El contundente comunicado de Karol G

Mediante una publicación de Instagram, la artista nacida en Medellín compartió una imagen suya al natural, seguida por la portada que subió la revista GQ. En la leyenda, se pudo leer un mensaje con un poco de enojo que empezaba de la siguiente manera: “Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así , mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural”.

EL DESCARGO DE KAROL G POR LA PORTADA EN LA REVISTA GQ. FOTO: CAPTURA INSTAGRAM @KAROLG

“Agradezco la revista oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios. Entiendo las repercusiones que puede tener esto, pero más allá de sentir que es una falta de respeto a mi , es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad”, concluyó Karol G.