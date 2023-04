Karol G: la "Bichota" hace historia y se convierte en un símbolo del reggaetón

Karol G es una de las privilegiadas artistas femeninas que se encuentra inserta en la música urbana y ha alcanzado un éxito rotundo dentro del género del reggaetón, que históricamente ha pertenecido a un grupo reducido de varones. El pasado 24 de febrero, la colombiana lanzó su nuevo disco titulado 'Mañana será bonito' y se posicionó al tope de las listas, ubicando a la cantante en el foco mediático. En este contexto, la estrella ha estado participando en entrevistas con diferentes portales de noticias.

Hace unas horas atrás, salió un nuevo artículo de la reconocida revista GQ, que tiene como protagonista a Karol G. En esta oportunidad la intérprete de Medellín se animó a desnudar su alma para hablar sobre los difíciles comienzos de su carrera, hasta llegar a convertirse en la 'Bichota', que hoy en día es un símbolo en la cultura latinoamericana. Además, recordó varias situaciones donde la rechazaron y otras cuestiones al respecto.

Karol G posando para la revista GQ. Fotografía capturada por Danna Trope.

Carolina Giraldo Navarro, conocida artísticamente como Karol G, aprendió a tocar instrumentos como el violín, la guitarra y la batería, pero con el paso del tiempo se dio cuenta que conectaba con su voz. En un principio, la artista comenzó a hacer versiones de éxitos del reggaetón de La Factoria, Ivy Queen y al mismo tiempo siguió trabajando en sus canciones originales. En ese momento, recibió todo el apoyo de su familia, pues sus padres invirtieron todos sus ahorros e incluso vendieron un auto.

Sin embargo, en las disqueras le daban respuestas negativas y le decían que no había espacio para las mujeres en el reggaetón. De hecho, en una oportunidad un ejecutivo de Universal Music Latin Entertainment le dijo que no estaban interesados en ella, pero a la vez querían un contrato para que escriba letras para otros artistas. "Mi papá se puso furioso. Les dijo: 'Yo no vine hasta acá para ofrecerles una compositora. ¡Mi hija es una cantante y va a ser de las grandes!'", confesó Karol G.

Karol G es una de las artistas más populares del momento. Imagen de GQ por Danna Trope.

Afortunadamente, el deseo de Guillermo Guiraldo, el padre de la cantante, se volvió realidad, pues hoy es una de las intérpretes más exitosas del reggaetón. De hecho, en 2022 llegó a convertirse en la cantante latina mejor pagada en Estados Unidos gracias a su gira '$trip Love Tour'. Hoy en día la 'Bichota' disfruta del tremendo éxito que ha tenido sus nuevas canciones e incluso afirma que no puede creer la respuesta del público. "Hay gente que me ha dicho que ha logrado superar una ruptura gracias a ellas (las canciones)", reveló la colombiana.