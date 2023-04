El delicado estado de salud de Prince Royce, ¿qué le pasó?

Prince Royce es uno de los artistas latinos que más sonó en las últimas décadas. Con canciones como ‘Corazón sin cara’, ‘Darte un beso’, ‘Recházame’ y ‘Deja Vu’ el artista con ascendencia dominicana conquistó las plataformas musicales a nivel internacional. Luego del éxito alcanzado, Geoffrey Royce Rojas (por su nombre real) siguió lanzando música pero no obtuvo tantos hits como en los primeros años de su carrera.

Este año iba a ser diferente para el cantante de 33 años, puesto que había anunciado que sería uno de los jurados de ‘La Voz: El Regreso Chile’, el concurso de talento que impulsa a las personas a mostrar su poder vocal. Sin embargo, a un mes de dicho anuncio, Prince Royce sufrió un percance que lo dejó fuera del talent show, al menos por unos días.

El estado de salud de Prince Royce

El artista nacido en El Bronx, Nueva York, se había radicado en Chile hace un mes con el fin de grabar todo el programa de La Voz: El Regreso. Sin embargo, él mismo compartió con sus seguidores de Instagram una triste noticia que preocupó a sus fans.

INSTAGRAM @PRINCEROYCE

“Esta semana ha sido bastante difícil para mi. Me dio una reacción alérgica. Quiero agradecerle a mis compañeros y a la producción de The Voice Chile por su paciencia y profesionalismo y también al hospital de Chile por sus atenciones… gracias a Dios ya me siento mucho mejor y espero cumplir con todos los planes de esta semana. Los quiero mucho a todos”, reveló Prince Royce en la descripción del posteo.

INSTAGRAM @PRINCEROYCE

En las fotos, se pudo ver al intérprete de bachata recostado en la camilla de un hospital chileno, donde espera su pronta recuperación. Además, Prince subió una imagen, que para muchos puede ser sensible a la vista, que muestra la intensidad de la reacción alérgica que sufrió en su espalda.

INSTAGRAM @PRINCEROYCE

De inmediato, sus fans y otros grandes colegas de la industria le desearon una pronta recuperación a Royce. Guaynaa, Jay Wheeler y Wisin le escribieron mensajes como este: “Bendiciones hermano”; Ana Bárbara le deseó: “PRONTA RECUPERACIÓN MI REY!”; por su parte, el Puma Rodríguez puso: “Que el Señor te bendiga querido Prince, mejora pronto!; y, por último, Beto Cuevas le dijo: “Vas a estar bien hermanito querido! Es un placer para mí y todos tenerte como compañero, coach y esta experiencia en @thevoicechilevision nos ha regalado esta linda amistad. Respect and admiration”.