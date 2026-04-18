El truco económico que elimina cucarachas con un ingrediente barato que tenés en casa

La búsqueda de soluciones caseras para eliminar cucarachas volvió a poner en tendencia un truco simple y efectivo: el uso de ácido bórico como veneno de acción lenta. Combinado con azúcar o leche condensada, se convierte en un cebo capaz de erradicar colonias completas.

El ácido bórico actúa como un veneno estomacal. Cuando la cucaracha consume la mezcla, regresa al nido y muere allí. Luego, otras cucarachas entran en contacto con sus restos o los ingieren, propagando el efecto dentro de la colonia.

Una de sus principales ventajas es que las cucarachas no desarrollan resistencia con facilidad. Además, el ácido bórico tiene un efecto abrasivo que contribuye a deshidratar al insecto, aumentando su eficacia.

El error más común al usar este método es aplicar grandes cantidades o dejar montículos visibles. Las cucarachas pueden detectarlos y evitarlos. Para que funcione, el cebo debe ser discreto o el polvo debe colocarse en una capa muy fina, casi imperceptible.

cucarachas Adiós a las cucarachas con este sencillo truco. Archivo

Cómo hacer un insecticida

Para prepararlo, mezclá partes iguales de ácido bórico y azúcar impalpable si buscás una trampa seca. También podés agregar leche condensada hasta formar una pasta consistente.

Luego, armá pequeñas bolitas del tamaño de un garbanzo o colocá porciones en tapas de botellas descartables.

Ubicalas en puntos estratégicos: detrás de la heladera, debajo de la pileta, cerca de electrodomésticos o en grietas y rincones donde suele haber actividad.

Para mantener su efectividad, se recomienda renovar la mezcla cada dos semanas. En espacios secos y poco transitados, el ácido bórico puede durar más tiempo sin perder potencia, siempre que no se humedezca.