Taylor Swift y Joe Alwyn se separan luego de 6 años y dejan a puro llanto a los fans

Este fin de semana se dio a conocer que Taylor Swift y Joe Alwyn terminaron su relación, tras 6 años de noviazgo. Al parecer, un reconocido medio estadounidense habló con fuentes cercanas a la pareja, así que confirmó la noticia y causó una verdadera conmoción en las redes sociales, pues era una pareja muy querida por los fanáticos de las celebridades.

Según explicó Entertainment Tonight, la separación entre la cantante de 33 años y el actor de 32, se dio en términos "amigables" y "no dramáticos". Asimismo, una fuente cercana a la pareja reveló: "La relación simplemente terminó su curso. Es por eso que a él no lo vieron en ningún show". Taylor Swift se encuentra en medio de 'Eras Tour', una gira que recorre diversas locaciones en Estados Unidos y hasta el momento, Joe Alwyn no se había presentado en ningún concierto para acompañarla.

Taylor Swift y Joe Alwyn se separan luego de 6 años y causan una conmoción en las redes. Imagen de El Diario NY.

A partir de allí, comenzaron a circular diversos rumores, porque a los fanáticos les pareció un gesto extraño por parte del actor. Para confirmar la noticia, CNN conversó con una fuente cercana de Swift y reveló: "Taylor y Joe se separaron hace unas semanas. Simplemente terminaron y planean seguir siendo amigos". Asimismo, el medio se comunicó con los representantes de las celebridades, pero aún espera una respuesta.

La historia de amor de Taylor y Joe

Alwyn y Swift comenzaron su relación allá por 2016, pero recién un año después oficializaron la noticia ante el público. Ambos se mostraron siempre muy reservados respecto a la unión e incluso intentaron guardar silencio en las diversas entrevistas, pues eligieron mantener el amor en privado. De hecho, en 2018 el actor reveló a Vogue: "Soy consciente de que la gente quiere saber sobre ese lado de las cosas. Creo que hemos sido exitosamente muy privados, y ahora la gente lo asimiló. Pero realmente prefiero hablar de trabajo".

Joe Alwyn y Taylor Swift caminando por las calles de la mano. Imagen de Getty Images.

En otra oportunidad, la cantante dio una explicación similar a The Guardian: "Aprendí que si hablo, la gente piensa que está en discusión, y nuestra relación no está en discusión. Ahí es donde está el límite, y ahí es donde mi vida se ha vuelto manejable. Realmente quiero que se sienta manejable". Por esta razón, las estrellas lograron mantener su relación en secreto.

Pero obviamente, siguiendo el estilo Swift, la cantante le dedicó varias canciones. De hecho, en enero de este año, la artista reveló que 'Lavander Haze', la canción del álbum 'Midnights', trata sobre Joe. Como era una pareja tan querida, la noticia de la separación fue como un puñal para los fanáticos de Taylor, pues en las redes sociales se mostraron muy conmocionados y dolidos por la supuesta ruptura.