Karol G reveló imágenes inéditas y candentes del video con Shakira

Karol G está más pegada en la escena que nunca. Si bien Carolina Giraldo Navarro hace tiempo era la artista latina femenina más escuchada a nivel global, fue con el lanzamiento de su último álbum ‘Mañana Será Bonito’ que rompió récords y llegó más alto. En el día de su estreno, el álbum se posicionó en el número 1 en Apple Music, y fue el material discográfico femenino con más streamings el día de su debut en Spotify. Pero eso no es todo, puesto que la “bichota” sigue haciendo historia. Ahora su canción ‘TQG’, en colaboración con Shakira, alcanzó el #1 global.

Al enterarse del nuevo récord que alcanzó en Spotify, Karol G tuvo una reacción que conmovió a todos sus fanáticos. Es que la artista se grabó modo selfie para agradecerles a sus seguidores el apoyo, mientras lloraba. “Estuve en el vuelo regresando de París a Puerto Rico, para mis ensayos. Y llegamos y, cinco horas después del vuelo me conecté al Wi-Fi para darme cuenta de que ‘TQG’, la canción que tengo con Shakira, se hizo número 1 global y que lo más probable es que mi álbum termine en número 1 en Estados Unidos también”, relató emocionada la cantante paisa.

“Me siento muy bendecida porque de verdad es muy importante para mí elevar el género de la mujer en su máxima expresión. Y, además, me siento muy especial por todo el amor que me regalan”, concluyó Karol G en el video, a días de cantar en Puerto Rico.

TQG EN EL NÚMERO 1 GLOBAL DE SPOTIFY

Las nuevas fotos de Karol G y Shakira

Para celebrar la feliz noticia, la intérprete de ‘Provenza’ no dudó en hacer una nueva publicación de Instagram, donde compartió fotografías inéditas con su colega y compatriota. Así, se las vio a Karol y a Shakira felices en el set de grabación de ‘TQG’, más reinas que nunca. “Como empezó todo … cómo va. No hay palabras que describan este momento. Mi primera canción número uno global la comparto con ella @shakira y ella sabe lo honrada que me siento TQG Número uno Global !!!!!!! GRACIASSSSsss a Todos por el amor infinito !!!”, escribió Karol en la leyenda.

SHAKIRA Y KAROL G LLEGARON AL #1 GLOBAL CON TQG. FOTO: INSTAGRAM @KAROLG

En el posteo, se pudo leer los comentarios que dejaron otras estrellas como Carmen Villalobos, Greeicy, Ovy On The Drums y Ninel Conde, como también los fanáticos de Shak y Karol. “Ustedes son demasiado”; “SIIIIIII INCREÍBLE”; “Hermosas.. definitivamente el mejor junte”; “Reinas”; “Que hermosuras”; “No dejaron ni las flowers”; “Que chimba ser de Colombia y saber que dos reinas nos están representando muy bien”; “UFFF MI AMORRR!!!”, fueron algunos de los mensajes.

SHAKIRA Y KAROL G EN EL SET DONDE GRABARON EL VIDEO DE TQG. FOTO: INSTAGRAM @KAROLG

Por su parte, la mismísima Shakira comentó lo siguiente: “Muy feliz también de compartir este número 1 global contigo Karol y agradecida por tanto cariño! Barranquilla-Medallo!”.