En su debut en la pasarela, Karol G se llevó todas las miradas en Paris Fashion Week

A una semana del lanzamiento del álbum ‘Mañana Será Bonito’, Karol G no ha parado de estar en boca de todos. Es que la “bichota” causó furor con la colaboración con Shakira en ‘TQG’ y con cada uno de los temas que componen su reciente material discográfico. Además, la cantante de 32 años fue la invitada especial del programa El Hormiguero, donde reveló varios detalles de su álbum, su reunión con Shakira y su carrera en general, gracias a lo cual ese fue la edición más vista del show español.

Como si todo lo que mencionamos previamente fuera poco, Karol G volvió a figurar públicamente en uno de los eventos más importantes de la moda. Se trata nada más ni nada menos que del Paris Fashion Week Otoño-Invierno 2023, donde se presentaron las modelos y personalidades más importantes de la industria de la moda y del espectáculo internacional.

KAROL G. FOTO: INSTAGRAM @KAROLG

El look de Karol G para la pasarela de Paris Fashion Week 2023

La cantante colombiana hizo su gran debut en Paris Fashion Week como invitada especial para dar el clásico front show del desfile de Loewe. Para la ocasión, Karol G llegó al evento con un tremendo flow, luciendo una prenda atrevida con la que se llevó todas las miradas. Concretamente, la intérprete de ‘Provenza’ eligió un vestido del diseñador británico Jonathan William Anderson. Gracias a él, vimos a la diva lucir un ajustado vestido de color gris, algunos detalles en azul y unas sutiles transparencias en la parte del top.

El look de Carolina Giraldo Navarro se complementó con accesorios como unas sandalias negras, unas gafas de sol blancas y un imprescindible bolso naranja de la firma parisina, Loewe. No está de más decir que todo su estilo hizo que su cabellera roja destacara igual que siempre. Sin dudas, Karol G demostró en esta ocasión que no sólo es todo un ícono femenino en la música urbana actual, sino que también está arrasando en el mundo de la moda.

KAROL G Y emily ratajkowski. FOTO: INSTAGRAM @KAROLG

Al lado de la pasarela, Karol G estuvo acompañada por la modelo estadounidense Emily Ratajkowski, con quien se fotografió. Además, se la vio muy cerca de otras personalidades como Nina García, la editora en jefe de ELLE US, quien también es colombiana como la “bichota”.