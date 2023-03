Karol G contó con lujo de detalles cómo surgió TQG, la canción que grabó con Shakira

Karol G hizo historia con el lanzamiento de ‘Mañana Será Bonito’, su más reciente material de estudio en el que colabora con grandes artistas como Justin Quiles, Romeo Santos, Finneas, Carla Morrison y la mismísima Shakira, entre tantos otros. El álbum llegó a lo alto de los rankings internacionales y la colombiana es furor en todo el mundo. En ese contexto, la “bichota” ha aceptado con gusto cada invitación en los medios de comunicación, por lo que estuvo presente hasta en el programa español El Hormiguero.

El martes 28 de febrero, Karol G fue la invitada especial del programa conducido por Pablo Motos. El paso de la colombiana por dicho show televisivo causó sensación en España y en el mundo, llegando a ser el episodio más visto en la historia de El Hormiguero. En menos de una hora, 2.989.000 espectadores eligieron ver a la intérprete de ‘Provenza’ en la televisión. ¡Un éxito rotundo!

KAROL G FUE A EL HORMIGUERO Y FUE EL PROGRAMA MÁS VISTO DEL CANAL. FOTO: INSTAGRAM @ELHORMIGUERO

Durante la entretenida entrevista, Motos hizo un repaso total en la carrera de Carolina Giraldo Navarro, preguntando, sobre todo, los detalles del último disco. Entre charla y charla, Karol G reveló, por ejemplo, el significado que le dio a ‘Mañana Será Bonito’, el orden en que aconseja escuchar las canciones, la elección de sus icónicos colores de cabello (turquesa y, ahora, rojo) y, finalmente, cómo surgió la exitosa colaboración con Shakira en TQG.

La verdad detrás de TQG, el hit de Karol G y Shakira

Como buen periodista que es, Pablo Motos le preguntó a la cantante de 32 años cómo surgió la tremenda colaboración con Shakira, la artista que siempre admiró Karol G. En seguida, la ex pareja de Anuel AA comenzó a contar: “Yo hace mucho tiempo la había buscado; no se había dado la oportunidad. El año pasado ella, más o menos en junio, me envió un tema con el que, de pronto, no me sentí tan conectada…”.

Al escuchar esto, Motos se sorprendió y repreguntó acerca de cómo hizo para rechazar esa invitación de Shakira, a lo que Karol G respondió: “Yo creo que cuando uno va a hacer música tiene que sentirla de verdad; para mí que hacer colaboraciones por hacer no tiene sentido. Y yo sentía que la canción era increíble, y no sentía de qué manera yo podía entrar y hacer para que la canción brillara más”. En fin, la artista paisa dejó en claro que fue su equipo el que se encargó de rechazar la colaboración aquella vez.

Luego, Karol G dio lujo de detalles acerca de la creación de TQG: “Esa canción nació el mismo día que yo escribí el verso de MAMIII. Becky se va del estudio y me quedo. Eso fue en enero del año pasado. Listo; escribo la canción; sale MAMIII y decido que ya no quería enfocar toda mi carrera en toda la controversia que vino después de MAMIII. Así que decido que es una canción que simplemente voy a conservar para mí, para mis amigos, para escucharla en el carro”.

KAROL G SE DIVIRTIÓ CON PABLO MOTOS EN EL HORMIGUERO. FOTO: INSTAGRAM @ELHORMIGUERO

Más tarde, Karol G reveló que al enterarse de todo lo que estaba pasando Shakira, pensó que la canción que había escrito tiempo atrás cobraría sentido para ella, por lo que se animó a contactarla telefónicamente, sin intermediarios, para ofrecer su obra para una colaboración. “Le mostré la canción; le encantó. Me dijo que sentía mucho la letra. Incluso, ella me dijo: ‘Por favor, déjame cantar esa parte (el primer verso) que es con la que más identificada me siento’”, señaló la bichota.

Sin embargo, colaborar con Shakira tenía su “costo”, puesto que la mujer oriunda de Barranquilla le pidió que postergara el lanzamiento de su álbum para poder dar fin al ciclo de “despecho” que venía creando con ‘Te felicito’, ‘Monotonía’ y ‘BZRP Music Sessions #53’. “El año pasado iba a salir mi álbum pero ella me hace una pausa y me dijo: ‘Tengo una canción con Bizarrap que viene, que va a salir más o menos en diciembre o enero’, y nosotras a la canción la hicimos en octubre y me pidió si podía esperar cerrar ese ciclo con TQG”, dijo y concluyó: “Obviamente que yo Karol G iba a esperar a Shakira”.

¿TQG va dirigida a alguien?

Pablo Matos le hizo esta pregunta a Karol G, quien no dudó en responder lo siguiente: “Yo creo que ya hubo una canción muy clara de parte de ella; pero yo creo que en este caso ella se sintió identificada en la canción. Pero ya como que la intención de sacarla no es herir, ni avergonzar, ni molestar a nadie. Es una canción porque, pues, los artistas hacemos eso, escribimos canciones de vivencias personales”.