Karol G enseña su figura perfecta y derrite la red

El viernes 24 de febrero salió a la luz ‘Mañana Será Bonito’, el quinto álbum de estudio de Karol G. El material, que cuenta con diecisiete canciones y varias colaboraciones con grandes artistas de la escena urbana y pop mundial, se volvió furor en todas las plataformas. Es más, en su debut obtuvo más de 32 millones de streams en Spotify, rompiendo el récord del álbum latino femenino con más reproducciones en un día; también alcanzó el número 1 global en Apple Music y se consagró como el segundo debut femenino con más visualizaciones en la historia de YouTube.

Por supuesto, ante tanto éxito, Karol G se tomó el tiempo de agradecer a sus fanáticos por el apoyo y el recibimiento que le han dado al álbum. Mediante un posteo de Instagram, la “bichota” dijo: “Después de los meses, del tiempo invertido, del amor y los esfuerzos que tiene este disco, de LAS ILUSIONES Y LOS SUEÑOS, definitivamente el Mañana fue Muy bonito”.

'MAÑANA SERÁ BONITO' SE IMPUSO COMO EL PRIMER ÁLBUM femenino latino con más de 32 MILLONES de streams en Spotify, EN UN DÍA. FOTO: INSTAGRAM @KAROLG

Con mucho asombro, la cantante colombiana siguió: “wow !!! y no … no se trata de los números solo… pero estos números me dejan ver el amor tan increíble con el que recibieron este trabajo y JUNTOS ESTAMOS HACIENDO HISTORIA!!!! De verdad que significa el mundo entero para mi. No dejen de escucharlo, bailarlo y dedicarlo que está hecho con el Cora pa eso!! GRACIAS!!”.

Junto al mensaje de agradecimiento, Karol reveló dos fotos inéditas, en las que presume su increíble figura. Para la ocasión, la artista de 32 años lució un bikini blanco con una minifalda que sigue la estética del álbum, puesto que tienen estampados algunas de las ilustraciones que se pueden ver en la tapa de ‘Mañana Será Bonito’.

KAROL G ENCIENDE LA RED EN BIKINI PARA EL ESTRENO DE 'MAÑANA SERÁ BONITO'. FOTO: INSTAGRAM @KAROLG

El festejo de Karol G junto a grandes artistas

El pasado viernes, después del exitoso lanzamiento, Karol G celebró tan importante hito en su carrera en compañía de amigos. La intérprete de ‘TQG’ con Shakira, eligió un bar de Miami para festejar junto a otras estrellas musicales de la talla de Lola Índigo, Bad Gyal, Natti Natasha y Tini.

Karol G no dudó en bailar y hacer karaoke con los presentes, causando furor. Por supuesto, hubo quienes grabaron algunos momentos que, rápidamente, se viralizaron en el internet. Esto sucedió con el baile que protagonizaron todas las artistas que mencionamos previamente mientras cantaban ‘Bichota’. Pues, no dudaron en “perrear” y moverse al ritmo del hit de la colombiana.