Las súper producciones de Hollywood donde participó Pedro Pascal y quizá no sabías

Después de haber formado parte de Game of Thrones y Narcos, Pedro Pascal sumó otros dos éxitos televisivos a su carrera: The Mandalorian y The Last of Us. Dichas series aumentaron aún más su fama, y le abrieron las puertas para convertirse en uno de los actores del momento. Lo cierto es que la estrella no solo triunfa en la TV, sino que también formó parte de grandes producciones de Hollywood. ¡Mira!

Las producciones de Hollywood que realizó Pedro Pascal

Wonder Woman 1984

Si hablamos de famosas producciones de Hollywood en las que participó Pedro Pascal, entonces no podemos pasar por alto esta película del Universo Extendido DC. En esta entrega protagonizada por Gal Gadot, el actor se colocó en la piel de Maxwell Lord, uno de los villanos más importantes de dicha entrega.

“Maxwell Lord es una increíble creación y personificación de una época que vende el sueño del éxito, y lo enmarca de una manera muy específica a cualquier precio”, comentó la estrella sobre su personaje en 2020. Sobre ser dirigido por Patty Jenkins, el actor declaró: “Es el sueño de un actor, especialmente si quieres ser desafiado y quieres trabajar duro mientras tienes la libertad para explorar y tomar riesgos”.

The unbearable weight of massive talent

En el 2022, Nicolas Cage interpretó a un personaje que era él mismo. Así conocíamos a Nick Cage, un actor que pasó de moda y que al tener problemas financieros decide acudir al cumpleaños de una adinerada fanática. Sin embargo, descubrirá que tendrá que encarnar nuevamente a uno de sus personajes de ficción más famosas si quiere continuar con vida.

En esta película de comedia, Pedro Pascal se colocó en la piel de un personaje protagonista y compartió un sinfín de escenas junto a Cage. Los dos demostraron tener una gran química y mucho talento para interpretar escenas de pura acción y comedia. Sin dudas, se trató de uno de los mejores trabajos en el cine que realizó el actor chileno.

Pedro Pascal y su paso por Hollywood.

La gran muralla

En 2016, el actor compartió elenco con Matt Damon en La gran muralla. Ambos fueron los personajes principales de esta historia, la cual estaba ambientada en China durante el siglo XV. Así, la audiencia conoció a un mercenario inglés y a otro español, los cuales fueron testigos del misterio que rodea a la construcción de la Gran Muralla China.

De esta manera, ambos descubrirán que no se construyó para mantener alejados a los mongoles, sino para algo más peligroso: fue edificada para detener la llegada de monstruos devoradores de carne humana.

Kingsman

Dicha franquicia ha lanzado muchas películas protagonizadas por Taron Egerton. Curiosamente, el actor de The Last of Us aparece en la tercera entrega dando vida a Whiskey. Dicha producción salió a la luz en 2017 y contó con la dirección de Matthew Vaughn, quien también escribió el guion junto a Jane Goldman.

Debido a que ya es una famosa producción de Hollywood, esta secuela contó con la actuación de conocidas celebridades: Colin Firth, Mark Strong, Julianne Moore, Halle Berry, Channing Tatum, entre otros.