Así lucía Pedro Pascal en la serie Law & Order

Además de ponerse en la piel de Oberyn Martell en Game of Thrones, Pedro Pascal tuvo la oportunidad de demostrar su enorme talento en producciones muy famosas como Narcos, CSI, The Mentalist y The Mandalorian. En este 2023, conquistó a todos con su rol de Joel en la aclamada ficción The Last of Us.

Pero antes de dar vida a personajes muy importantes y hasta protagónicos, el actor chileno se encargó de interpretar papeles secundarios en sus inicios como intérprete. Por ejemplo, apareció de muy joven en Buffy the Vampire Slayer y también en Law & Order.

El paso de Pedro Pascal por Law & Order: ¡Mira cómo lucía!

Ahora todo el mundo disfruta a Pedro Pascal en The Last of Us, donde se coloca en la piel de Joel e intenta mantener con vida a Ellie durante una pandemia post apocalíptica. Pero, lo cierto es que la estrella también se lució en Law & Order, la famosa serie de policiales y legal de Estados Unidos.

Aunque su carrera como intérprete comenzó en 1999, recién en 2006 comenzó a tener oportunidades en la pequeña pantalla. Precisamente, fue en dicho año cuando se sumó a esta popular serie de NBC. Por supuesto, la estrella no dio vida a un personaje protagónico sino a uno más secundario.

Con 31 años, se colocó en la piel de Reggie Luckman. El actor chileno tuvo la oportunidad de demostrar su talento y sus ganas de crecer en el décimo episodio de la sexta temporada. En dicho capítulo, titulado Weeping Willow, el intérprete dio vida a un inexperto secuestrador que es descubierto tras ser identificado en uno de los videos del secuestro.

Así lucía Pedro Pascal en su primera aparición en Law & Order.

Si prestamos atención a los videos e imágenes que circulan de dicho episodio, podemos notar que Pedro Pascal está muy joven y luce muy diferente a la actualidad. Principalmente, no posee una barba tupida y su cabello luce más corto, sin ninguna cana a la vista. Aun así, su belleza siempre está y estuvo presente.

Tres años más tarde, la celebridad apareció en el set de Law & Order: Criminal Intent para interpretar a Kevin "Kip" Green, específicamente en el octavo episodio de la octava temporada titulado The Glory That Was. La trama se enfocaba en el asesinato de una diplomática belga en los Juegos Olímpicos, donde Green es uno de los potenciales sospechosos.

Actualmente, el actor se convirtió en uno de los hombres más codiciados de las redes sociales. Con una intención subida de todo, sus seguidores lo llaman “daddy“ y le comparten mensajes donde halagan su apariencia, su forma de ser y lo que es él como persona.