El atrevido look que elige Nati Jota para recibir al delivery en su casa

Una vez más, Nati Jota se llevó todas las miradas con el contenido que compartió en su cuenta de Instagram. La influencer enseñó a sus miles de seguidores el atrevido look que elige con frecuencia para recibir al delivery en su casa.

Desde el ascensor, Nati Jota expresó: "Por cierto, yo a veces bajo al delivery así. No es ni en pijama. Es en remera de pijama... pero voy como 'bueno, hola' estirándome la remera y sosteniéndome las t****, claramente".

Nati Jota

Recientemente, la influencer fue galardonada en los Premios Martín Fierro a la Comunicación Digital Nativa como Mejor Conducción Femenina en Radio Digital 2022. "No caigo que me lo gané y tampoco que me alegre tanto", reconoció días atrás en las redes.

"Es que cuando las cosas me dan nervios, antes de que lleguen las subestimo. Por eso no me escribí nada para leer 'por si ganaba' y por eso tampoco conté acá demasiado sobre la nominación. Es lo que hago siempre y aún así me la sigo creyendo cada vez", agregó.

Nati Jota, Mejor Conducción Femenina en Radio Digital 2022

"Pero gané, ganamos, además. Y digo ganamos porque Luzu se llevó 6 premios y me siento protagonista de esta película, me enorgullezco de cada uno de esos triunfos y me alegro como si fuera mío literalmente", señaló Nati Jota.