Con un revelador top, Romina Malaspina mostró su predominante silueta y encendió la red

No hay día en el que Romina Malaspina no esté en boca de todos. Es que la actriz, cantante, DJ y presentadora de televisión argentina hace constantes apariciones en las redes sociales, como en los eventos del momento, para estar entre las tendencias. Si no es por modelar su cuerpo en distintos outfits que son furor, la ex chica ‘Gran Hermano’ es noticia por sus proyectos y trabajos.

Sea como sea, lo cierto es que Romina no para de enamorar a todos. Esto sucedió, incluso, con una última publicación que la influencer subió a su cuenta de Instagram, dejando atónitos a sus 2.5 millones de seguidores. Pues, la diva argentina no dudó en sacarse un par de fotografías desde un edificio, presumiendo su rostro perfecto y su escultural figura.

MALASPINA ES LA DEBILIDAD DE MUCHOS. FOTO: INSTAGRAM @ROMIMALASPINA

“Dice que soy su debilidad”, escribió Malaspina en la leyenda del posteo de Instagram que, en poco tiempo, se llenó de ‘me gustas’ y de comentarios halagando su belleza. “Bella”; “De quien no?”; “Sos la debilidad d varios rominaaa”; “Tené cuidadooo que con este calor los bombones como vos se derriten”; “Y de quién no lo serías ? Hasta la mía SOS”; “Y que no vas a ser !!! De cualquiera y de mí también”; “Si. Lo sos”; “Mi bebe te beso un poco”.

Para la ocasión, la ex conductora de noticias del Canal 26 eligió llevar un top color beige con un par de breteles, dejando al descubierto su cintura de avispa y sus brazos tatuados. Además, completó el outfit con un pantalón de jean mom para lograr un atuendo bien claro y veraniego. En cuanto al peinado, Romina lució su cabellera rubia con algunas ondas y mechitas más claras; mientras que el maquillaje fue de lo más natural con tonos tierra claros y un gloss para los labios. Esto último estuvo a cargo del estilista Samuel Ganem Beauty, a quien Malaspina mencionó.

ROMINA MALASPINA HIZO UN PEDIDO EN SU INSTAGRAM. FOTO: @ROMIMALASPINA

Malaspina, Tuli Acosta y Flor Vichich juntas en un evento privado

Desde el comienzo del 2023, Romina Malaspina se ha enfocado al cien por cien a su apuesta como DJ. Esta es la razón por la que la artista no paró de tocar en eventos privados y fiestas bien importantes en la escena de la electrónica. Precisamente hace un par de días, la estrella subió un carrete de fotografías luego de presentar su DJ set en un nuevo evento, en el que estuvo acompañada por las influencers Tuli Acosta y Flor Vichich, causando sensación.