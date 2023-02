La increíble fortuna que alcanzó James Cameron con sus ganancias de Avatar y Titanic

Por la pantalla grande hemos visto la creatividad y originalidad de muchos directores de cine. Entre ellos podemos encontrar a James Cameron, quien estuvo detrás de películas que marcaron un antes y un después en la historia de la industria cinematográfica. Una persona innovadora que logró conquistar a la audiencia, críticos y taquilla.

A lo largo de los años, el cineasta realizó largometrajes exitosos como Titanic y Avatar. Estas películas no solo lo colocaron en la cima de la fama, sino que también le otorgaron una importante fortuna. A continuación, te contamos cuánto dinero tiene.

La increíble fortuna que posee James Cameron

De acuerdo con un informe publicado por Celebrity Net Worth, el patrimonio neto del director de cine es gigante. Esto se debe a que su popular trayectoria comenzó en 1984, cuando escribió y dirigió la película Terminator. Más tarde probó el éxito con producciones aclamadas por la crítica como Aliens (1986), The Abyss (1989), Terminator 2: Judgment Day (1991) y True Lies (1994).

Al tener ideas grandiosas e innovadoras en su cabeza, James Cameron decidió apostar por más creaciones que se terminaron convirtiendo en lo mejor de su carrera. En este listado podemos encontrar a Titanic, la cual se adueñó de 11 premios Oscar tales como Mejor Película y Mejor Director.

Después llegó otra película que también hizo historia: Avatar. Tanto la primera entrega de 2009 como su secuela, la cual salió el año pasado y lleva el nombre de Avatar: The Way of Water, se colocan entre las películas más taquilleras de todas la historia. ¡Un ranking del que también forma parte Titanic!

James Cameron y los éxitos que alcanzó con sus películas más famosas.

Por el momento, es el único director que ha recaudado más de 2.000 millones de dólares en tres películas en todo el mundo. De esta manera, se conoce que el patrimonio neto del cineasta es de 700 millones de dólares. ¡Una cifra impresionante que no para de crecer!

Un dato curioso es que James Cameron también obtiene dinero de otras partes. Además de escribir y dirigir películas, también genera ingresos a través de la agricultura sostenible. Asimismo, también tiene experiencia en el negocio inmobiliario. Definitivamente, es un hombre que nació para triunfar y para los negocios.