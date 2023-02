Descubre el sabor único de los beignets, los dulces originarios de Nueva Orleans ¡tus nuevos favoritos!

Si todavía no has experimentado la sensación única de saborear beignets, es el momento perfecto. Hoy, desde MDZ, te presentemos esta receta para que enaltezcas esas tardes de café o que las acompañes con la infusión que más te guste, junto con unos dulces más que sabrosos. Los beignets, son unos dulces cuadrados de masa frita, cubiertos de azúcar glass. Conforman un elemento básico de la cultura gastronómica de Nueva Orleans, y los turistas hacen el viaje al famoso Café du Monde solo para tomar café con beignets.

Como Nueva Orleans no nos queda a todos cerca, hoy compartiremos todos los secretos para elaborar los mejores beignets, y que los disfrutes con tus seres queridos. O cuando a ti te apetezca. Sin dudas, estos dulces cuadrados de masa frita son realmente exquisitos. Pero para que tú mismo lo compruebes ¡Manos a la obra!

Beignets. Fuente: Receta Venezolana

Ingredientes

Harina de trigo 410 gramos

Sal 1 cucharadita

Azúcar 40 gramos

Leche 240 mililitros

Levadura seca de panadería 6 gramos

Huevo grande 1 unidad

Mantequilla 45 gramos

Azúcar glass al gusto para decorar

Aceite de girasol para freír cantidad necesaria

Rinde 16 unidades aproximadamente.

Procedimiento

Para preparar estos deliciosos beignets, deber centrarte en comenzar elaborando la masa. Para hacerla, en un bol grande mezcla 300 gramos de la harina, junto con la sal y dos cucharadas de azúcar. Por otra parte, en un bol más pequeño, dispone el resto de la harina, la leche templada a 37 grados ¡y aquí haremos una salvedad! No debes pasarte de esa temperatura, ya que si la leche está demasiado caliente, no activará la levadura sino que la quemará. Agrega a ese recipiente pequeño también el azúcar restante y la levadura de panadero seca. Y deja reposar hasta que espume, como unos cinco minutos. Beignets. Fuente: Jo Cooks

Para continuar con la preparación de la masa, bate el huevo en la mezcla de leche y levadura espumosa, y añade la mezcla al bol grande, donde vas a comernzar a amasar. Mezcla hasta obtener una masa húmeda con trocitos secos. Cuando veas que la masa se encuentra de este modo, añade la mantequilla derretida, pero no caliente. Y amasa en una encimera previamente esterilizada, hasta conseguir una masa brillante y elástica. Este paso te llevará aproximadamente 10 minutos más o menos. Puedes acelerar el proceso si cuentas con un robot amasador.

La masa debe de estar pegajosa al tacto, pero no imposible de manejar. No debes añadir más harina, aunque al principio te cueste manipularla, ya que con el amasado irá cambiando su textura. Seguidamente, le darás forma de bola a la masa y la colocarás en un cuenco ligeramente engrasado. Tienes que taparla con film plástico y dejar que suba hasta que doble su tamaño, de una a dos horas dependiendo de la temperatura del ambiente. Beignets. Fuente: The Kitchn

Ahora llena una olla o sartén honda grande con unos centímetros de aceite vegetal. Luego, coloca una rejilla para enfriar sobre una bandeja para hornear junto a la olla con aceite. Tamiza también azúcar glass en un bol mediano, para evitar que tenga pelotones de azúcar este dulce tan delicioso, y lo colocas junto a la rejilla y la bandeja.

Cuando la masa haya subido, debes pasarla a una superficie enharinada y extenderla con un rodillo hasta darle forma rectangular, de unos 25 por 35 centímetros. Corta con un cuchillo la masa en 16 rectángulos y cúbrelos con un paño de cocina enharinado para que reposen durante 10 minutos. Mientras tanto, tienes que calentar el aceite de freír a 170 grados centígrados. Apenas esté en el punto justo, fríe los beignets en tandas hasta que estén dorados, tardarás aproximadamente de un minuto y medio a dos por cada lado. Utiliza las pinzas para sacar los beignets del aceite de freír y colócalos en la rejilla de hornear.

Deja escurrir parte de la grasa durante un minuto antes de cubrirlos con azúcar en polvo. Tip MDZ: cúbrelos con el azúcar glass mientras estén calientes, pero no recién salidos del aceite. Lo que harás ahora es, justamente, echar los dulces escurridos en el bol con el azúcar, girarlos hasta cubrirlos por completo y repetir la operación con los beignets restantes. ¡Y a disfrutar! Recuerda, si tienes dudas o quieres aportar sugerencias de recetas, nos puedes contactar a cocinemosjuntosmdz@gmail.com te contestaremos a la brevedad.