Rihanna se muestra junto a su bebé por primera vez y hace estallar la red

Rihanna tiene al mundo a sus pies desde su reciente presentación en el show de medio tiempo en el Super Bowl 2023. Pues, la icónica cantante de Barbados dio un increíble espectáculo de 13 minutos, en el que incluyó varios de sus grandes éxitos como ‘Diamonds’, ‘Umbrella’, ‘Where Have You Been’, ‘Work’ y ‘B* Better Have My Money’.

Luciendo un outfit completamente rojo, la diva se destacó cantando entre decenas de bailarines que iban de blanco mientras subían en unas tremendas plataformas. A pesar de las primeras críticas, sobre si hizo playback o no, si bailó poco a comparación de otros artistas y demás, Rihanna se mostró icónica, mucho más al anunciar que dio todo el show estando embarazada de su segundo bebé.

Desde ese anuncio, la intérprete de ‘Lift Me Up’ hizo explotar la red. Todo el mundo comenzó a hablar de la familia que está formando la artista de 34 años junto al rapero estadounidense A$AP Rocky, con quien está oficialmente en pareja desde el 2021. Ambos le dieron la bienvenida a su primogénito en mayo del año pasado, pero fue finalmente este miércoles cuando Rihanna se animó a posar con sus dos amores, nada más ni nada menos que en la portada de una importante revista.

Rihanna, A$AP Rocky y su bebé, en la portada de VOGUE UK

El miércoles 15 de febrero, Rihanna realizó una serie de publicaciones en su cuenta oficial de Instagram, mostrándose, por primera vez, junto a su pareja y su bebé. La sesión fotográfica fue realizada para la portada de marzo de la revista VOGUE UK, para anunciar el nuevo capítulo en la vida de la reina de la moda, de la música y del maquillaje.

RIHANNA, A$AP ROCKY Y SU BEBÉ EN LA PORTADA DE VOGUE. FOTO: INSTAGRAM @BADGALRIRI

Lo cierto es que a la hora de realizar la sesión, tomada por los fotógrafos Inez van Lamsweerde y Vinoodh Matadin, la intérprete de ‘Love On The Brain’ no estaba enterada de su segundo embarazo, por lo que el retrato familiar estaba completo sin siquiera saberlo. “¡Mi hijo es tan bueno! ¡No me importa, no me importa!”, escribió Rihanna al mostrar a su bebé y agregó: “Qué loco, estaban mis dos bebés en estas fotos y mamá no tenía ni idea”.

RIHANNA POSA JUNTO A SU BEBÉ POR PRIMERA VEZ. FOTO: INSTAGRAM @BADGALRIRI

Previamente, el bebé de Rihanna y Rocky, del cual todavía no han revelado el nombre, había aparecido solamente en un breve video que la cantante subió a su cuenta de Tik Tok, en diciembre pasado. Por esto, al ver su bello rostro, todo el mundo los felicitó.

En la entrevista, “Riri” se animó a hablar sobre su experiencia en la maternidad. “Es todo. Realmente no recuerdas cómo era la vida antes, es lo más loco. Literalmente tienes que hacer un esfuerzo por acordarte -y hay fotos de mi vida anterior- pero los sentimientos, los deseos, las cosas que disfrutas, todo, simplemente no te identificas con ello porque no te permites a ti misma ir tan lejos mentalmente. Porque no importa”, declaró la cantante.

Además, la creadora de la línea de maquillaje Fenty anunció que lanzará su próximo álbum este 2023, tras siete largos años sin música nueva. “Quiero que sea este año. Honestamente, sería ridículo no hacerlo este año. Pero solo quiero divertirme. Hacer música y hacer vídeos. Necesito la música de fondo con las imágenes. No puedo simplemente ir a grabar un vídeo hablando”, reveló Rihanna.