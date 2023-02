La insólita reacción de Drake al segundo embarazo de Rihanna

Rihanna finalmente puede decir que es mamá, y su ex, Drake, comienza a colarse entre los comentarios. Luego de oficializarse el nacimiento del primogénito de la cantante, se abrió un debate que compara el comportamiento del rapero con el de Chris Brown, otro de sus amores fallidos ¿En qué se diferencian sus reacciones?

Según el portal Quien, lo que Brown hizo fue dejar un mensaje de felicitaciones a la intérprete en sus historias de Instagram por el gran momento que vive. Aunque no la mencionó en el texto, los internautas también reconocen que es para ella.

RIHANNA Y DRAKE ESTUVIERON JUNTOS HACE UNOS AÑOS. FOTO: ARCHIVO

En este sentido, se cree que Drake no hablará del hecho por los malos términos en los que se alejó de Rihanna. No obstante, sí tenemos una referencia que devela lo que pensó del embarazo, que ahora se convierte en su experiencia maternal.

¿Cómo reaccionó Drake al embarazo de Rihanna?

Una fuente cercana a Drake, citada por The News, explicó lo que sintió el artista en enero, cuando finalmente el embarazo de Rihanna se volvió oficial.

RIHANNA ANUNCIÓ SU SEGUNDO EMBARAZO EN EL SEGUNDO TIEMPO DEL SUPER BOWL 2023. FOTO: ARCHIVO

Las palabras exactas de esta fuente anónima fueron: "(Drake) Tenía emociones encontradas. Por supuesto, estaba extasiado por ella, porque sabía que ella siempre había querido tener hijos. Pero en un momento, Drake se vio a sí mismo teniendo un futuro con Rihanna, así que fue solo una confirmación más de que no había futuro para ellos".

¿Por qué terminaron Rihanna y Drake?

El sitio web Glamour refiere que fue en 2016 cuando los intérpretes de "Work" cortaron lazos, luego de que Drake usara el galardón Vanguard de Rihanna en la gala de los MTV VMA como espacio para declararle su amor, causándole un gran disgusto.

Al respecto, ella sostuvo en una entrevista: "Esperar a que acabara ese discurso fue, probablemente, el momento más incómodo de todos. No me gustan los halagos ni que se hable de mí de esa forma" y contó "Ya no mantenemos una amistad, pero tampoco somos enemigos. Así son las cosas".