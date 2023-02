Así fue el encuentro de Karol G y Rihanna en el Super Bowl 2023

Tras algunos años de no estar sobre un escenario, ayer, domingo 12 de febrero de 2023, millones de personas alrededor del mundo y sobre todos sus fans, pudieron volver a ver en vivo a Rihanna, quien se presentó en el “Halftime” del Super Bowl, el mega evento deportivo que cada año rompe con todas las mediciones de audiencia.

Rihanna se presentó vestida de rojo y una mirada penetrante y decidida. La intérprete de éxitos como “Umbrella” y Diamonds” deslumbró con su extraordinaria actuación llevándose todos los aplausos del público presente, que contó con la presencia de varios artistas destacados, entre ellos, la reguetonera colombiana Karol G, quien pudo conocer en persona a la cantante nacida en Barbados.

Rihanna deslumbró con su show en el Super Bowl 2023.

El show de Rihanna en el Super Bowl 2023

El show de Rihanna arrancó con ella parada sobre una plataforma y la cámara haciendo un primer plano de su rostro. Mientras cantaba las primeras líneas de uno de sus éxitos “Bith Better Have My Money”, el plano se fue abriendo hasta ver que la artista se acariciaba su panza de embarazada. En una de las presentaciones más épicas del Super Bowl, sus fans enloquecieron y se sorprendieron al ver la tierna reacción del rapero A$AP Rocky al ver a su pareja sobre el escenario.

La cantante realizó una presentación de 14 minutos, en los cuales presentó un repertorio compuesto por sus temas más populares como “We Found Love”, “Rude Boy”, “Work”, “Wild Thoughts”, “Pour It Up” y sus súper éxitos, “Umbrella” y “Diamonds”.

Karol G compartió en sus redes sociales lo que fue su encuentro con Rihanna en el Super Bowl 2023.

Así fue el encuentro entre Karol G y Rihanna

La reguetonera colombiana Karol G utilizó su cuenta oficial de Instagram para publicar unas fotografías donde se la puede ver junto a Rihanna, con quien tuvo un encuentro íntimo y amigable.

La intérprete de “Gatubela” agradeció la buena onda de su ídola Rihanna, con quien compartió uno de los momentos más importantes de su vida. “Como Fan, tengo que decir que este fue el HIGHLIGHT de mi vida entera!!! Espero que cuando ustedes conozcan a sus ídolos, ellos sean tan increíbles como ella lo fue conmigo. TE AMO @badgalriri #FueunaChimba, escribió Karol G acompañando las imágenes.

Asimismo, la ex novia de Anuel AA publicó un divertido video en el que se la ve hablando en inglés y Rihanna le contesta con un modismo colombiano. Sin lugar a dudas este encuentro será uno de los recuerdos que más atesorará “La Bichota”, quien es fan de la intérprete de “Work”.