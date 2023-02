Asombroso, así se disculpan los gatos con los humanos

Hablar del bien y el mal generalmente lo acompaña un debate ético, moral y filosófico, sin embargo esta percepción es exclusiva de los seres humanos, por su parte los animales no tienen establecido si sus acciones son positivas o negativas, actúan por instinto por lo que no saben distinguir entre estos tópicos.

Cuando tu gato rompe o tira algún objeto al piso, araña tu sillón o llega a comerse algo que no debe, él no sabe diferenciar si fue algo bueno o malo, simplemente es una acción natural que quiso hacer. No obstante, aunque no sepa catalogar el valor de su acción, es capaz de entender que hay actitudes que no le gustan a su dueño.

Los gatos son capaces de diferenciar el estado de ánimo de sus propietarios a través de la interpretación de los gestos faciales, el lenguaje corporal o el tono de voz.

La forma en la que los animales domésticos interpretan el mundo en general, es por medio de sus sentidos, quienes son sus mejores aliados para entender qué es lo que pasa a su alrededor.

LOS GATOS SABEN CÓMO DISCULPARSE Y CAUSAR TERNURA A LOS HUMANOS. FOTO: SHUTTERSTOCK

La modulación de la voz

Los gatos son capaces de diferenciar el estado de ánimo de su dueño a través del tono de voz, Charlotte de Mouzon, Marine Gonthier y Gérard Leboucher de la Universidad Paris Nanterre, demostraron en su estudio “Discriminación del habla dirigida al gato y al hombre en una población de gatos de compañía”, públicada en la revista Animal Cognition en 2022, que estos animales disciernen entre las entonaciones agudas y graves.

“Los gatos pueden discriminar el habla dirigida específicamente a ellos del habla dirigida a los adultos”, describieron los investigadores de la universidad francesa, es decir que los gatos saben diferenciar cuando se les está hablando directamente.

La atención que ponen los felinos a los humanos se da a través del movimiento de las orejas y el desplazamiento completo hacia el origen del sonido. Este factor sumado a que saben distinguir las tonalidades de voz los hace capaces de entender cuáles acciones te hacen enojar, incluso hasta en qué momento estás feliz o triste.

Las expresiones faciales

Los recursos visuales también ayudan a entender a tu gato que está haciendo algo malo, investigadoras del Departamento de Psicología de la Universidad de Oakland documentaron que los felinos son susceptibles a las expresiones que realiza específicamente su dueño.

Moriah Galvan y Jennifer Vonk comentaron en dicho artículo “El otro mejor amigo del hombre: los gatos”, publicado en 2016 por la revista Animal Cognition, que si bien los gatos no evolucionaron para “vivir en grupos sociales complejos”, sí muestran una habilidad comunicacional solamente con los humanos con quienes sostienen lazos emocionales fuertes.

Durante el experimento los gatos mostraron diferentes tipos de actitudes dependiendo si en las fotos que les mostraban estaba su dueño sonriendo o frunciendo el ceño.

“Los gatos solo eran modestamente sensibles a las emociones, particularmente cuando las mostraba su dueño, lo que sugiere que una historia de interacción humana por sí sola puede no ser suficiente”, comentaron al respecto las especialistas.

¿Los gatos se pueden disculpar?

Los felinos no son capaces de sentir emociones complejas, como mencionaron las investigadoras de la Universidad de Oakland, los gatos se tuvieron que adaptar a la convivencia con los humanos, pero no son capaces de comprender a profundidad el tipo de relación que sostienen.

A pesar de esto, ellos siempre buscarán estar en armonía con sus dueños por lo que harán algunas acciones para que tu estado de ánimo sea positivo después de que te hayas enojado con él.

Si tu gato percibe a través de tu cara o tono de voz que hay algunas acciones que te hacen feliz, él las realizará como un mensaje de “disculpa”; darte besos, acostarse a un lado o dejarse acariciar son algunas de las señales que demuestran que tu mascota quiere estar bien contigo, sin embargo no son capaces de sentir la culpa.