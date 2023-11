A pura sensualidad, Britney Spears dejó mudos a todos con tres outfits para el infarto

Britney Spears se mantiene más activa, qué nunca y es qué a días de haber sacado su libro autobiográfico The Woman in me, la cantante sigue deleitando a sus más 42 millones con momentos de ternura y pasión acompañada de su perrito Yorkshire, Snow. Así fue cómo por medio de Instagram captó el momento en el que lo alimentaba.

Video

“¡Té en los ojos todos los días!!! Y digamos que una clase magistral en tacones es bastante caliente… ¡¡¡Todavía eres un principiante en cierto modo!!! Estoy agradecido por hoy… es un nuevo día… una nueva palabra… un nuevo amor… ¡Lo que me da una nueva manera!”, reza la descripción con la que Britney Spears empezaba su carta virtual a Snow y lo acompañó con un video en el que está amamantando al cachorro con una mamadera en la que contenía leche.

“El mundo te puede lanzar curvas de desagradables… significa… y malditamente odioso, pero hay demasiada guerra y odio en el mundo. Para sentarme y sonreír por el resto de mi vida podría ser la mujer más peligrosa del mundo”, dedicándole un párrafo a la guerra en Gaza.

“¿Pero a quién estoy engañando? ¡Debería reírme y jugar homenaje a la nieve y tomar todas mis lágrimas, he llorado y ponerlas en una botella de agua y proclamarlo a algo sagrado!!! Quiero decir, el agua representa la verdad… la tristeza representa tierra santa… ¡Y mis lágrimas volverán a ver alegría pronto”, cerró su discurso escrito!

Buena compañía

Tiempo más tarde y ya llevando su sensualidad a otro nivel, Britney reapareció con Snow cubriendo el pecho mientras la llenaba de besos.

En el clip se la ve posando de perfil, allí se la vio luciendo un corpiño estampado y por arriba un vestido largo negro con cuatro cadenas super finitas, además qué utilizó el audio de ‘Mi gente’, la canción de J Balvin, a quien ha visto días atrás en Nueva York cuándo también se reunió con Maluma.

En pocas horas el video cosechó más de 284 mil likes y un total de 5.5 millones de visualizaciones, sin comentarios puesto qué la artista frente a tantas críticas decidió cerrarlo tiempo atrás.

Dos looks

Mientras qué algunos aprovechan para juntarse con amigos por Halloween, Britney lo celebra mostrando a cámara diferentes vestidos de gala con una gran sonrisa a la vista y qué de hecho fue replicado en las redes

Fuente: imagen - Instagram @britneyspears

modelo todo terreno.

Como si no bastara, Britney decidió ir por más y mostró otros atuendos también con audios cómo you want this de Janet Jackson luciendo un vestido gris unido de dos piezas, la parte del pecho en forma de mariposa de brillos plateados, pollera, tubo y tacones marrones.

Mientras qué el último con un guiño a Madonna al ritmo de I’m addictef arrasó con un super vestido rojo metalizado de un solo hombro con tajo en el ombligo y en la entrepierna.